Esto es lo que le sucede al cuerpo cuando tomas agua con limón todos los días, según una nutricionista

Escuchar

Las recomendaciones con las que coinciden la mayoría de los especialistas a la hora de que el organismo funcione de manera correcta son un buen descanso, ejercicio diario y, sobre todo, una alimentación saludable. En este punto existen un sinfín de hábitos alimenticios saludables que beneficiarán las distintas funciones del cuerpo; uno de ellos es beber agua con limón todos los días que, según la nutricionista Fátima Fernández de la Cerda, tiene muchas ventajas.

Las generaciones pasadas consumían bastante agua con limón, uno de los remedios caseros más populares, que tiene muchos beneficios para la salud, pero que en el último tiempo se dejó de consumir un poco. Se trata de un líquido que lleva vitaminas y minerales, como potasio, ácido fólico y vitamina B, y contiene pocas proteínas, grasas, carbohidratos y azúcar.

El agua con limón es uno de los remedios caseros más populares Unsplash

Fátima Fernández de la Cerda, recibida en nutrición humana y dietética, especializada en seguridad alimentaria, dialogó con el medio especializado Ondacero y contó cuáles son todos los beneficios del agua con limón.

Mejora la circulación por sus propiedades vasoprotectoras.

Disminuye la retención de líquidos .

. Beneficia el sistema inmunitario .

. Contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatoria .

y . Fortalece los huesos .

. Beneficia el tránsito intestinal .

. Produce saciedad .

. Favorece la salud de la piel .

. Previene la anemia ferropénica .

. Ayuda a la prevención de cálculos renales gracias al aumento de citratos en el organismo.

Qué personas no deben consumir agua con limón

A pesar de que este líquido contiene una gran cantidad de beneficios para la salud, Fátima Fernández de la Cerda no recomienda su consumo en personas con úlceras gástricas porque aumenta la secreción de ácidos en el estómago, lo que agrava los ardores y las úlceras.

Asimismo, la nutricionista remarcó los efectos de su consumo exagerado. “Debido a que el limón es un alimento con un PH ácido, puede llegar dañar el esmalte de nuestros dientes. Un consumo excesivo produce una desmineralización de los dientes”, explicó.

El agua con limón beneficia el tránsito intestinal Unsplash

De tal modo, la nutricionista se refirió a algunos mitos sobre esta bebida, como por ejemplo, que ayuda a perder peso. “La pérdida de peso se lleva a cabo mediante una dieta equilibrada y variada junto al acompañamiento de actividad física”, indicó, y luego añadió: “No hay evidencia que sugiera que el agua con limón tenga más beneficios para la pérdida de peso que el agua sola”.

Si bien contiene fibra que ayuda a reducir apetito y la ingesta de calorías, lo cierto es que no ayuda en el descenso de peso, aunque es una gran medida saludable para reemplazar las gaseosas o los jugos azucarados.

Otro de los mitos que existe con respecto a este líquido es que combate el cáncer basado en la dieta alcalina y la teoría de que las células cancerígenas no pueden prosperar en un ambiente alcalino. En este sentido, la especialidaste aseguró: “Los alimentos que come una persona no afectan la acidez de la sangre ni de las células del cuerpo”.

Por último, uno de los mitos más grandes es que aumenta el coeficiente intelectual, pero Fernández de la Cerda explicó que puede aumentar el enfoque y la concentración, aunque no hay evidencia de que aumente la inteligencia del ser humano.

LA NACION