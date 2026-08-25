En fotos. Todos los invitados a la comida anual a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes

El Dr. Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Bellas Artes, junto a Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. "Desde su inicio, en 1931, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes ha construido un modelo singular de mecenazgo cívico que transformó el compromiso de la sociedad en patrimonio público, fortaleciendo las colecciones del Museo, impulsando su misión educativa y contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de públicos", destacó Crivelli

Fabin Malavolta