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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la comida anual a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes

Con “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, Amigos del Bella Artes celebró su tradicional encuentro en la embajada española

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Soledad Costantini, Inés Etchebarne Mihanovich y Dolores Teuly
Soledad Costantini, Inés Etchebarne Mihanovich y Dolores TeulyFabián Malavolta
El Dr. Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, destacó que 2026 es "un año excepcional, en el que confluyen dos aniversarios que hablan de una misma historia: los 130 años del Museo Nacional de Bellas Artes y los 95 años de la Asociación Amigos, creada para acompañarlo, fortalecerlo y proyectarlo hacia la comunidad"
El Dr. Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, destacó que 2026 es "un año excepcional, en el que confluyen dos aniversarios que hablan de una misma historia: los 130 años del Museo Nacional de Bellas Artes y los 95 años de la Asociación Amigos, creada para acompañarlo, fortalecerlo y proyectarlo hacia la comunidad"Fabin Malavolta
Los anfitriones. El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su esposa, China Crespo Lasso de la Vega, en la noche “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”
Los anfitriones. El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su esposa, China Crespo Lasso de la Vega, en la noche “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”Fabin Malavolta
Felisa Blaquier, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes
Felisa Blaquier, de la comisión directiva de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
Andrés Gribnicow, director de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la fiesta 2026 a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes
Andrés Gribnicow, director de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la fiesta 2026 a beneficio del Museo Nacional de Bellas ArtesFabin Malavolta
Dolores “Lola” Teuly, la novia de Mauricio Macri, en la embajada de España en Barrio Parque
Dolores “Lola” Teuly, la novia de Mauricio Macri, en la embajada de España en Barrio ParqueFabin Malavolta
Mariana Apella de Bagó, presidenta de Fundación Fernández
Mariana Apella de Bagó, presidenta de Fundación FernándezFabin Malavolta
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)Fabin Malavolta
María Irene Herrero, vicepresidente 1° de Amigos del Bellas Artes, frente al retrato del rey Felipe VI realizado por los argentinos Mondongo
María Irene Herrero, vicepresidente 1° de Amigos del Bellas Artes, frente al retrato del rey Felipe VI realizado por los argentinos Mondongo Fabin Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich, de Casa Victoria Ocampo
Inés Etchebarne Mihanovich, de Casa Victoria OcampoFabin Malavolta
El expresidente Mauricio Macri, junto a su novia, Dolores “Lola” Teuly
El expresidente Mauricio Macri, junto a su novia, Dolores “Lola” Teuly Fabin Malavolta
Su sobrina, la galerista María Calcaterra
Su sobrina, la galerista María CalcaterraFabin Malavolta
Mariana Marchesi, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes
Mariana Marchesi, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes Fabin Malavolta
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, junto a la empresaria Analía Maiorana
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, junto a la empresaria Analía MaioranaFabin Malavolta
La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terren, y su esposo, José María García-Moya Mingoramz
La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terren, y su esposo, José María García-Moya MingoramzFabin Malavolta
La galerista Carminne Dodero
La galerista Carminne DoderoFabin Malavolta
Verónica Zoani de Nutting, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, y su esposo, Bill Nutting
Verónica Zoani de Nutting, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, y su esposo, Bill NuttingFabin Malavolta
Federico Braun (p), junto a María y Charlie Blaquier
Federico Braun (p), junto a María y Charlie BlaquierFabin Malavolta
Con un look acorde al dress code de “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, Ana Rusconi
Con un look acorde al dress code de “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, Ana RusconiFabin Malavolta
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, en la embajada de España
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, en la embajada de EspañaFabin Malavolta
La ambientadora Gloria César
La ambientadora Gloria CésarFabin Malavolta
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos AiresFabin Malavolta
El diseñador Benito Fernández, en la semana que celebra su 40 aniversario con la moda
El diseñador Benito Fernández, en la semana que celebra su 40 aniversario con la modaFabin Malavolta
La empresaria Analía Maiorana
La empresaria Analía MaioranaFabin Malavolta
El empresario Alejandro Macfarlane
El empresario Alejandro MacfarlaneFabin Malavolta
Teresa Bulgheroni, de Fundación MALBA
Teresa Bulgheroni, de Fundación MALBAFabin Malavolta
El diseñador Gino Bogani en la noche española
El diseñador Gino Bogani en la noche españolaFabin Malavolta
Marina Achával Duhau en la fiesta inspirada en la exposición 'Itinerarios artísticos entre la Argentina y España', recientemente presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes
Marina Achával Duhau en la fiesta inspirada en la exposición 'Itinerarios artísticos entre la Argentina y España', recientemente presentada en el Museo Nacional de Bellas ArtesFabin Malavolta
Soledad Costantini, de Fundación MALBA, con un diseño Armani y un mantón de Manila
Soledad Costantini, de Fundación MALBA, con un diseño Armani y un mantón de ManilaFabin Malavolta
El saludo de Maurici Macri con María Taquini de Blaquier y Charlie Blaquier
El saludo de Maurici Macri con María Taquini de Blaquier y Charlie BlaquierFabin Malavolta
Gabriela Grobocopatel, de Amigos del Bellas Artes
Gabriela Grobocopatel, de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
Espléndida, Ginette Reynal en la noche en Barrio Parque
Espléndida, Ginette Reynal en la noche en Barrio ParqueFabin Malavolta
El coleccionista Esteban Tedesco
El coleccionista Esteban TedescoFabin Malavolta
Jorge Telerman, exdirector general del Teatro Colón
Jorge Telerman, exdirector general del Teatro ColónFabin Malavolta
Andrea Arditi de Schwartz, de Amigos del Moderno, y Larisa Andreani, presidenta de arteba
Andrea Arditi de Schwartz, de Amigos del Moderno, y Larisa Andreani, presidenta de artebaFabin Malavolta
Los Calcaterra juntos. La galerista María Calcaterra jy Florencio de la Torre Urizar, junto a Angelo Calcaterra y Julia Tonconogy
Los Calcaterra juntos. La galerista María Calcaterra jy Florencio de la Torre Urizar, junto a Angelo Calcaterra y Julia Tonconogy Fabin Malavolta
La galerista María Casado en la embajada de España
La galerista María Casado en la embajada de EspañaFabin Malavolta
Josefina María Carlés de Blaquier, de Amigos del Bellas Artes, y Elena Nofal, directora de Desarrollo de Fundación MALBA
Josefina María Carlés de Blaquier, de Amigos del Bellas Artes, y Elena Nofal, directora de Desarrollo de Fundación MALBAFabin Malavolta
El encuentro entre la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli
El encuentro entre la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli Fabin Malavolta
La galerista Dafne Cejas, junto a su esposo, el fotógrafo Andrés Cigorraga Castex
La galerista Dafne Cejas, junto a su esposo, el fotógrafo Andrés Cigorraga Castex Fabin Malavolta
En la noche española, Francisca Mancini
En la noche española, Francisca ManciniFabin Malavolta
La artista textil Sofía Pinto, de Amigos del Bellas Artes
La artista textil Sofía Pinto, de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
Dora Sánchez y Martín Cabrales en la comida anual a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes
Dora Sánchez y Martín Cabrales en la comida anual a beneficio del Museo Nacional de Bellas ArtesFabin Malavolta
Elena Nofal y Soledad Costantini, de Fundación MALBA
Elena Nofal y Soledad Costantini, de Fundación MALBAFabin Malavolta
El cóctel a beneficio del MNBA en la embajada de España
El cóctel a beneficio del MNBA en la embajada de EspañaFabin Malavolta
Eduardo Mallea, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes
Eduardo Mallea, de la comisión directiva de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
Su esposa, Cecilia Perazzo, con un look acorde a la noche española
Su esposa, Cecilia Perazzo, con un look acorde a la noche españolaFabin Malavolta
A cargo de la conducción del evento, Roberto Funes Ugarte, junto a Carmen María Ramos, de Amigos del Bellas Artes
A cargo de la conducción del evento, Roberto Funes Ugarte, junto a Carmen María Ramos, de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
Josefina Maxit y Silke Bayer de Reynal, de Amigos del Teatro San Martín
Josefina Maxit y Silke Bayer de Reynal, de Amigos del Teatro San MartínFabin Malavolta
Sofía Perechodnik, de Fundación Banco Nación, junto a Fabián Perechodnik, de Amigos del Palacio Libertad
Sofía Perechodnik, de Fundación Banco Nación, junto a Fabián Perechodnik, de Amigos del Palacio LibertadFabin Malavolta
El Dr. Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Bellas Artes, junto a Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. "Desde su inicio, en 1931, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes ha construido un modelo singular de mecenazgo cívico que transformó el compromiso de la sociedad en patrimonio público, fortaleciendo las colecciones del Museo, impulsando su misión educativa y contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de públicos", destacó Crivelli
El Dr. Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Bellas Artes, junto a Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. "Desde su inicio, en 1931, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes ha construido un modelo singular de mecenazgo cívico que transformó el compromiso de la sociedad en patrimonio público, fortaleciendo las colecciones del Museo, impulsando su misión educativa y contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de públicos", destacó CrivelliFabin Malavolta
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, junto a su esposa, Myriam Levi
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, junto a su esposa, Myriam LeviFabin Malavolta
Presentes en la comida anual de Amigos del Bellas Artes, Alfredo Staudt y Federico Braun (h)
Presentes en la comida anual de Amigos del Bellas Artes, Alfredo Staudt y Federico Braun (h)Fabin Malavolta
La galerista Amparo Díscoli, de Cosmocosa
La galerista Amparo Díscoli, de CosmocosaFabin Malavolta
En la noche dedicada a España, Victoria Blaquier
En la noche dedicada a España, Victoria BlaquierFabin Malavolta
Walter D’ Aloia Criado, cónsul honorario de España y presidente de Amigos del Fernández Blanco
Walter D’ Aloia Criado, cónsul honorario de España y presidente de Amigos del Fernández Blanco Fabin Malavolta
Luis Galli, presidente y CEO de Grupo Newsan, junto a su esposa, Angie Reyser
Luis Galli, presidente y CEO de Grupo Newsan, junto a su esposa, Angie ReyserFabin Malavolta
El gran salón montado en los jardines de la embajada y ambientado por Gloria César. "Estamos muy honrados, esta es la primera vez que la comida anual de Amigos del Fernández Blanco se realiza en una embajada", destacó el embajador de España
El gran salón montado en los jardines de la embajada y ambientado por Gloria César. "Estamos muy honrados, esta es la primera vez que la comida anual de Amigos del Fernández Blanco se realiza en una embajada", destacó el embajador de EspañaFabin Malavolta
La mesa de Mauricio Macri, junto a los Calcaterra y al empresario Alejandro Macfarlane
La mesa de Mauricio Macri, junto a los Calcaterra y al empresario Alejandro MacfarlaneFabin Malavolta
La artista Cynthia Cohen
La artista Cynthia CohenFabin Malavolta
El embajador del Perú, Carlos Chocano Burgos, y su esposa, Claudia De Rossi de Chocano
El embajador del Perú, Carlos Chocano Burgos, y su esposa, Claudia De Rossi de Chocano Fabin Malavolta
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
Mariana Galante, de Fundación Banco NaciónFabin Malavolta
Silke Bayer de Reynal y su esposo, Alejandro Reynal, en la noche española
Silke Bayer de Reynal y su esposo, Alejandro Reynal, en la noche españolaFabin Malavolta
Las hermanas Victoria y Felisa Blaquier y una noche especial en la embajada de España. "Nuestra bisabuela, María Luisa Dose, mandó a construir esta residencia"
Las hermanas Victoria y Felisa Blaquier y una noche especial en la embajada de España. "Nuestra bisabuela, María Luisa Dose, mandó a construir esta residencia"Fabin Malavolta
Inés Serena, China Crespo Lasso de la Vega, y Cynthia Breña Testal, de la embajada de España
Inés Serena, China Crespo Lasso de la Vega, y Cynthia Breña Testal, de la embajada de EspañaFabin Malavolta
Carolina Ades y Juan Pablo Maglier, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes
Carolina Ades y Juan Pablo Maglier, de la comisión directiva de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, junto a Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, junto a Gerardo Grieco, director general del Teatro ColónFabin Malavolta
Cecilia Remiro Valcárcel, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, y Horacio Torcello
Cecilia Remiro Valcárcel, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, y Horacio Torcello Fabin Malavolta
Cecilia Amorín, con un diseño de Min Agostini
Cecilia Amorín, con un diseño de Min AgostiniFabin Malavolta
La galerista Orly Benzacar
La galerista Orly BenzacarFabin Malavolta
Analía Maiorana y Diego Santilli en la mesa del embajador de España y del Dr. Crivelli. "La trayectoria de Amigos del Bellas Artes demuestra que la preservación del patrimonio no depende exclusivamente de las políticas estatales, sino también de una ciudadanía comprometida con el valor social del arte y la cultura", marcó el presidente de la asociación
Analía Maiorana y Diego Santilli en la mesa del embajador de España y del Dr. Crivelli. "La trayectoria de Amigos del Bellas Artes demuestra que la preservación del patrimonio no depende exclusivamente de las políticas estatales, sino también de una ciudadanía comprometida con el valor social del arte y la cultura", marcó el presidente de la asociación Fabin Malavolta
Gastón Zoani, Alex Minkiwicz, Inés Etchebarne Mihanovich, Facundo Garayalde, Agustina Cavanagh y Esteban Tedesco
Gastón Zoani, Alex Minkiwicz, Inés Etchebarne Mihanovich, Facundo Garayalde, Agustina Cavanagh y Esteban TedescoFabin Malavolta
La comida anual a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes
La comida anual a beneficio del Museo Nacional de Bellas ArtesFabin Malavolta
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, y Daniela Gutiérrez, de Fundación Medifé
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, y Daniela Gutiérrez, de Fundación MediféFabin Malavolta
Una noche llena de encuentros, los amigos Federico Braun (p) y Gustavo Weiss
Una noche llena de encuentros, los amigos Federico Braun (p) y Gustavo WeissFabin Malavolta
Mariana Galante, Fabián Medina Flores y Benito Fernández
Mariana Galante, Fabián Medina Flores y Benito FernándezFabin Malavolta
Fabián Bottegal y Florencia Perotti, presidenta de Amigos del Moderno
Fabián Bottegal y Florencia Perotti, presidenta de Amigos del ModernoFabin Malavolta
Exsecretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, y Guillermo Combal, del Rotary Club de Buenos Aires
Exsecretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, y Guillermo Combal, del Rotary Club de Buenos AiresFabin Malavolta
La joyera Claudia Stad
La joyera Claudia StadFabin Malavolta
Camila Ganzolli, con un impactante diseño
Camila Ganzolli, con un impactante diseño Fabin Malavolta
Cristina Carlisle, directora de Christie’s Argentina
Cristina Carlisle, directora de Christie’s ArgentinaFabin Malavolta
El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Asuntos Internacionales de la Sociedad Rural Argentina, Mario Gramisu, y Estefanía Massa
El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Asuntos Internacionales de la Sociedad Rural Argentina, Mario Gramisu, y Estefanía Massa Fabin Malavolta
En la noche española, María Torres, Fabiana Caneda y Natalia Villaverde, de Amigos del Bellas Artes
En la noche española, María Torres, Fabiana Caneda y Natalia Villaverde, de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
La mesa con Gloria César, Gino Bogani y Marina Achával Duhau
La mesa con Gloria César, Gino Bogani y Marina Achával DuhauFabin Malavolta
Claudio A. Cesario y su esposa, la artista Mel Barral Sánchez
Claudio A. Cesario y su esposa, la artista Mel Barral SánchezFabin Malavolta
Nicolás Pinto, de Amigos del Bellas Artes
Nicolás Pinto, de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
José Luis Puricelli, de Fundación Teatro Colóin, y Magalí Giovanelli
José Luis Puricelli, de Fundación Teatro Colóin, y Magalí Giovanelli Fabin Malavolta

La tradicional comida anual de Amigos del Bellas Artes

La embajada de España, escenario de la comida anual de Amigos del Bellas Artes
La embajada de España, escenario de la comida anual de Amigos del Bellas ArtesFabin Malavolta
El retrato del rey Felipe de España
El retrato del rey Felipe de EspañaFabin Malavolta
El gran salón montado en los jardines de la embajada de España
El gran salón montado en los jardines de la embajada de EspañaFabin Malavolta
El chef Bruno Gillot estuvo a cargo del banquete. Con terrina de pulpo español, carrillera braseada en vino Rioja y crema catalana
El chef Bruno Gillot estuvo a cargo del banquete. Con terrina de pulpo español, carrillera braseada en vino Rioja y crema catalanaFabin Malavolta
Parte de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes en la previa del cóctel
Parte de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes en la previa del cóctelFabin Malavolta
Por Paula Ikeda
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