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En fotos. Todos los invitados a la gala de Make-A-Wish Argentina en la Av. Alvear

La fundación que preside Mónica Parisier realizó su tradicional cena benéfica inspirada en Halloween

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Carolina "Pampita" Ardohain, Guillermina Valdés y Paloma Herrera
Carolina "Pampita" Ardohain, Guillermina Valdés y Paloma Herrera Make a Whish
Carolina "Pampita" Ardohain en la gala de Make-A-Wish Argentina
Carolina "Pampita" Ardohain en la gala de Make-A-Wish ArgentinaMake A Wish
Mónica Parisier, presidente de Make-A-Wish Argentina y su tradicional gala anual. Esta edición, "Hallowish", fue inspirada en Halloween
Mónica Parisier, presidente de Make-A-Wish Argentina y su tradicional gala anual. Esta edición, "Hallowish", fue inspirada en HalloweenMake A Wish
Guillermina Valdés en la gala en el Alvear Palace Hotel. Los invitados se vistieron acordes al dress code: dorado y negro
Guillermina Valdés en la gala en el Alvear Palace Hotel. Los invitados se vistieron acordes al dress code: dorado y negroMake A Wish
La actriz Naiara Awada
La actriz Naiara AwadaMake A Wish
Donato De Santis y su esposa Micaela Paglayan
Donato De Santis y su esposa Micaela PaglayanMake A Wish
Paloma Herrera y Juan Ortega en la fiesta "Hallowish" 2026
Paloma Herrera y Juan Ortega en la fiesta "Hallowish" 2026 Make A Wish
La periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri. La Fundación Make-A-Wish trabaja para transformar los deseos de niños, niñas y adolescentes, que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas, en experiencias capaces de generar esperanza, fortaleza y alegría
La periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri. La Fundación Make-A-Wish trabaja para transformar los deseos de niños, niñas y adolescentes, que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas, en experiencias capaces de generar esperanza, fortaleza y alegríaMake A Wish
Nequi Galotti y Gino Bogani en la gala solidaria. Desde su fundación en el país, en 2002, la fundación ya cumplió más de 7.600 deseos
Nequi Galotti y Gino Bogani en la gala solidaria. Desde su fundación en el país, en 2002, la fundación ya cumplió más de 7.600 deseos Make A Wish
La princesa Lætitia d'Arenberg
La princesa Lætitia d'ArenbergMake A Wish
Teresa Calandra, infaltable en la gala de Make A Wish
Teresa Calandra, infaltable en la gala de Make A WishMake A Wish
La Dra. Myriam Levi junto a Rosi Flom y Carolina van Esso de Make A Wish
La Dra. Myriam Levi junto a Rosi Flom y Carolina van Esso de Make A WishMake A Wish
Lila Feldman y el estilista Sergio Lamensa
Lila Feldman y el estilista Sergio LamensaMake A Wish
La gala 2026 de Make-A-Wish Argentina. "Cada deseo es mucho más que aquello que un niño sueña. Es una experiencia que le permite volver a poner el foco en lo que quiere, en lo que lo hace feliz, y no solamente en la enfermedad", destacó Parisier
La gala 2026 de Make-A-Wish Argentina. "Cada deseo es mucho más que aquello que un niño sueña. Es una experiencia que le permite volver a poner el foco en lo que quiere, en lo que lo hace feliz, y no solamente en la enfermedad", destacó ParisierMake A Wish
Radiante, Flor de la V
Radiante, Flor de la VMake A Wish
El empresario Jorge Reale y Barbie Simons
El empresario Jorge Reale y Barbie SimonsMake A Wish
Luis Novaresio y Braulio Bauab
Luis Novaresio y Braulio BauabMake A Wish
Martín Wullich estuvo a cargo de la conducción de la gala
Martín Wullich estuvo a cargo de la conducción de la galaMake A Wish
Carolina "Pampita" Ardohain saluda a Mónica y a Guido Parisier. "Seguimos emocionándonos con cada historia porque detrás de cada deseo cumplido hay un niño y una familia a la que podemos ayudar. Y esta noche nos recuerda que, cuando nos unimos, podemos hacer realidad sueños que parecen imposibles”, expresó la presidenta de Make-A-Wish Argentina
Carolina "Pampita" Ardohain saluda a Mónica y a Guido Parisier. "Seguimos emocionándonos con cada historia porque detrás de cada deseo cumplido hay un niño y una familia a la que podemos ayudar. Y esta noche nos recuerda que, cuando nos unimos, podemos hacer realidad sueños que parecen imposibles”, expresó la presidenta de Make-A-Wish Argentina Make A Wish
Paloma Herrera y Juan Ortega en la noche solidairia.
Paloma Herrera y Juan Ortega en la noche solidairia. Make A Wish
La gala, bajo la consigna "Hallowish, la magia de cumplir deseos"
La gala, bajo la consigna "Hallowish, la magia de cumplir deseos"Make A Wish
Donato De Santis y Micaela Paglayan, junto a Franco Masini y su padre Lucas Masini en la gala anual de Fundación Make A Wish Argentina
Donato De Santis y Micaela Paglayan, junto a Franco Masini y su padre Lucas Masini en la gala anual de Fundación Make A Wish Argentina Make A Wish
Luis Novaresio y una supersexy Guillermina Valdés
Luis Novaresio y una supersexy Guillermina ValdésMake A Wish
Gino Bogani y Lucía Uriburu
Gino Bogani y Lucía UriburuMake A Wish
La anfitriona, Mónica Parisier, junto a su marido Guido Parisier, su hija Michelle y el diseñador Gino Bogani
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La fiesta en los salones del Alvear Palace Hotel
La fiesta en los salones del Alvear Palace HotelMake A Wish
Flor de la V y Pablo Goycochea a puro baile
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La gala "Hallowish" de Make A Wish Argentina
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Una noche solidaria para hacer los sueños realidad
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