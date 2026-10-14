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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la presentación de arteba 2026

Con una recepción la sede de Amigos del Bellas Artes, se llevó a cabo el lanzamiento de la feria de arte que se presentará del 30 de octubre al 1° de noviembre en La Rural

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Florencia Binder, Larisa Andreani y Marta Minujín
Florencia Binder, Larisa Andreani y Marta MinujínAlejandro Guyot
Larisa Andreani, presidenta de Fundación arteba
Larisa Andreani, presidenta de Fundación artebaAlejandro Guyot
Su vicepresidente, Federico Braun en el lanzamiento de una nueva edición de la feria de arte
Su vicepresidente, Federico Braun en el lanzamiento de una nueva edición de la feria de arteAlejandro Guyot
En la presentación, la artista Marta Minujín
En la presentación, la artista Marta MinujínAlejandro Guyot
Amparo Díscoli, de galería Cosmocosa
Amparo Díscoli, de galería CosmocosaAlejandro Guyot
Florencia Binder, del consejo de Administración de arteba
Florencia Binder, del consejo de Administración de artebaAlejandro Guyot
El cofundador de arteba, Jacobo Fiterman
El cofundador de arteba, Jacobo FitermanAlejandro Guyot
Presente en el lanzamiento, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli
Presente en el lanzamiento, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo CifelliAlejandro Guyot
Sofía Weil de Speroni, de arteba
Sofía Weil de Speroni, de artebaAlejandro Guyot
Facundo González Minujín, miembro del Círculo de Presidentes de arteba
Facundo González Minujín, miembro del Círculo de Presidentes de artebaAlejandro Guyot
Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de arteba
Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de artebaAlejandro Guyot
El Dr. César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
El Dr. César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesAlejandro Guyot
Hijo del chef Christian Petersen, el galerista Hans Petersen, de Departamento 112
Hijo del chef Christian Petersen, el galerista Hans Petersen, de Departamento 112Alejandro Guyot
La hija menor de Marta Minujín, Gala Gómez Minujín, de arteba
La hija menor de Marta Minujín, Gala Gómez Minujín, de artebaAlejandro Guyot
Andres Gribnicow, director ejecutivo de la Asociación Amigos del Bellas Artes
Andres Gribnicow, director ejecutivo de la Asociación Amigos del Bellas ArtesAlejandro Guyot
En un año 35° aniversario, Cecilia Remiro Valcarcel de arteba
En un año 35° aniversario, Cecilia Remiro Valcarcel de artebaAlejandro Guyot
La coordinadora General de Malba Puertos, Eleonora Jaureguiberry, se acercó hasta Recoleta para el lanzamiento
La coordinadora General de Malba Puertos, Eleonora Jaureguiberry, se acercó hasta Recoleta para el lanzamiento Alejandro Guyot
El galerista Pablo de Sousa
El galerista Pablo de SousaAlejandro Guyot
Violeta Quesada, responsable de Relaciones Institucionales de arteba
Violeta Quesada, responsable de Relaciones Institucionales de artebaAlejandro Guyot
El galerista Tomás Redrado, de Tomás Redrado Art
El galerista Tomás Redrado, de Tomás Redrado ArtAlejandro Guyot
Leticia Kabusacki, del Consejo de Administración de arteba
Leticia Kabusacki, del Consejo de Administración de artebaAlejandro Guyot
La galerista María Casado
La galerista María CasadoAlejandro Guyot
Andrés Brun, miembro del consejo de Administración de arteba
Andrés Brun, miembro del consejo de Administración de artebaAlejandro Guyot
La coleccionista Andrea Arditi de Schwartz
La coleccionista Andrea Arditi de SchwartzAlejandro Guyot
Verónica Cheja, del Consejo de Administración de Fundación arteba
Verónica Cheja, del Consejo de Administración de Fundación arteba Alejandro Guyot
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander ArgentinaAlejandro Guyot
El saludo de Minujín a Jacobo Fiterman, uno de los cofundadores de arteba
El saludo de Minujín a Jacobo Fiterman, uno de los cofundadores de artebaAlejandro Guyot
Carlos Marín Rodríguez, del consejo de Administración de arteba
Carlos Marín Rodríguez, del consejo de Administración de artebaAlejandro Guyot
Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno
Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del ModernoAlejandro Guyot
Los hermanos Facundo y Gala Gómez Minujín
Los hermanos Facundo y Gala Gómez MinujínAlejandro Guyot
Álvaro Rufiner, de Colección Pampa
Álvaro Rufiner, de Colección PampaAlejandro Guyot
Leticia Kabusacki, Cecilia Remiro Valcarcel y Federico Braun, del Consejo de Administración de arteba
Leticia Kabusacki, Cecilia Remiro Valcarcel y Federico Braun, del Consejo de Administración de artebaAlejandro Guyot
Marcela Astudillo y Federico Towpyha, de Galería Towpyha
Marcela Astudillo y Federico Towpyha, de Galería TowpyhaAlejandro Guyot
Larisa Andreani y Andrés Buhar en el lanzamiento de una nueva edición de la feria de arte
Larisa Andreani y Andrés Buhar en el lanzamiento de una nueva edición de la feria de arteAlejandro Guyot
La galerista Nora Fisch
La galerista Nora Fisch Alejandro Guyot
La simpatía de Marta Minujín en el lanzamiento de la nueva edición de arteba
La simpatía de Marta Minujín en el lanzamiento de la nueva edición de artebaAlejandro Guyot
Julio Suaya, director ejecutivo de la Fundación Clorindo Testa
Julio Suaya, director ejecutivo de la Fundación Clorindo TestaAlejandro Guyot
Teresa Riccardi, directora del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, junto a Abel Guaglianone, presidente de la Asociación Amigos del Museo Sívori
Teresa Riccardi, directora del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, junto a Abel Guaglianone, presidente de la Asociación Amigos del Museo Sívori Alejandro Guyot
Madre e hija en la mañana del miércoles: Gala Gómez Minujín y Marta Minujín
Madre e hija en la mañana del miércoles: Gala Gómez Minujín y Marta MinujínAlejandro Guyot
El lanzamiento de la 35° edición de arteba
El lanzamiento de la 35° edición de artebaAlejandro Guyot
En la presentación, Fátima Giambroni y Hans Petersen, de Departamento 112
En la presentación, Fátima Giambroni y Hans Petersen, de Departamento 112Alejandro Guyot

El encuentro de arte

El lanzamiento de la edición 2026
El lanzamiento de la edición 2026 Alejandro Guyot
El encuentro en la sede de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
El encuentro en la sede de Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesAlejandro Guyot
Violeta Quesada, Marta Minujín, Gala Gómez Minujín y Paz Lucero
Violeta Quesada, Marta Minujín, Gala Gómez Minujín y Paz LuceroAlejandro Guyot
Larisa Andreani y las novedades de la feria 2026
Larisa Andreani y las novedades de la feria 2026Alejandro Guyot
El lanzamiento en el Auditorio Nelly Arrieta de Blaquier de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
El lanzamiento en el Auditorio Nelly Arrieta de Blaquier de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesAlejandro Guyot
Las galerías que serán parte de esta nueva edición de la feria
Las galerías que serán parte de esta nueva edición de la feriaAlejandro Guyot
Personalidades de la cultura reunidas en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Personalidades de la cultura reunidas en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesAlejandro Guyot
El 35° aniversario de la feria de arte
El 35° aniversario de la feria de arteAlejandro Guyot
Los looks en la mañana de arteba
Los looks en la mañana de artebaAlejandro Guyot
Larisa Andreani y un exitoso lanzamiento
Larisa Andreani y un exitoso lanzamientoAlejandro Guyot
Marta Minujín en el cóctel posterior
Marta Minujín en el cóctel posterior Alejandro Guyot
Foto final de la presentación de arteba edición 2026
Foto final de la presentación de arteba edición 2026Alejandro Guyot
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