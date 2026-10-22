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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a las muestras de arte porteñas

Con obras de Grillo Demo y de Brenda Sabbagh, mecenas y coleccionistas disfrutaron de nuevas aperturas en Recoleta

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Julieta Kemble, Carminne Dodero y Patricia della Giovampaola
Julieta Kemble, Carminne Dodero y Patricia della Giovampaola
"Íconos", la muestra del artista Grillo Demo organizada por Carminne Dodero en el Edificio Miranda Bosch
"Íconos", la muestra del artista Grillo Demo organizada por Carminne Dodero en el Edificio Miranda BoschFabián Malavolta
Patricia della Giovampaola, con un diseño de Oscar de la Renta
Patricia della Giovampaola, con un diseño de Oscar de la RentaFabián Malavolta
El dueño de casa, Francisco Bosch
El dueño de casa, Francisco BoschFabián Malavolta
En la noche porteña, Marina Achával Duhau, con un look de Balenciaga, joyas Chanel y calzado Bottega Veneta
En la noche porteña, Marina Achával Duhau, con un look de Balenciaga, joyas Chanel y calzado Bottega VenetaFabián Malavolta
El coleccionista Esteban Tedesco fue uno de los oradores de la noche
El coleccionista Esteban Tedesco fue uno de los oradores de la nocheFabián Malavolta
La interiorista María Giménez
La interiorista María GiménezFabián Malavolta
Julieta Kemble en la noche de arte en Recoleta
Julieta Kemble en la noche de arte en RecoletaFabián Malavolta
Los coleccionistas Felipe Durán y Claudio Stamato en la inauguración de la muestra de Grillo Demo
Los coleccionistas Felipe Durán y Claudio Stamato en la inauguración de la muestra de Grillo DemoFabián Malavolta
Una invitada especial, Rosie Ward, hija de la socialité Stella Ana Inés Rosa Carolina "Baby" Cárcano
Una invitada especial, Rosie Ward, hija de la socialité Stella Ana Inés Rosa Carolina "Baby" CárcanoFabián Malavolta
Una de las piezas centrales de la exhibición: la pintura basada en una foto del legendario fotógrafo británico Cecil Beaton, donde se ve a la argentina "Baby" Cárcano. La obra "Baby Cárcano (Lady Ednam) & Sister Lady Chiquita Astor With Falling Jasmine"
Una de las piezas centrales de la exhibición: la pintura basada en una foto del legendario fotógrafo británico Cecil Beaton, donde se ve a la argentina "Baby" Cárcano. La obra "Baby Cárcano (Lady Ednam) & Sister Lady Chiquita Astor With Falling Jasmine" Fabián Malavolta
Teresa Calandra, con un diseño de Calvin Klein y una cartera Dior
Teresa Calandra, con un diseño de Calvin Klein y una cartera DiorFabián Malavolta
Fabián Perechodnik y Verónica Zoani de Nutting de la Asociación de Amigos del Palacio Libertad
Fabián Perechodnik y Verónica Zoani de Nutting de la Asociación de Amigos del Palacio LibertadFabián Malavolta
La charla organizada por Carminne Dodero
La charla organizada por Carminne DoderoFabián Malavolta
El coleccionista Andrés Brun, de arteba, fue otro de los oradores de la noche
El coleccionista Andrés Brun, de arteba, fue otro de los oradores de la nocheFabián Malavolta
La charla sobre iniciación al coleccionismo por Esteban Tedesco, Nicole Moisés y Andrés Brun
La charla sobre iniciación al coleccionismo por Esteban Tedesco, Nicole Moisés y Andrés BrunFabián Malavolta
Patricia Ezcurdía en el Edificio Miranda Bosch
Patricia Ezcurdía en el Edificio Miranda BoschFabián Malavolta
Recién llegado de Europa, Carlos Sánchez Vincente
Recién llegado de Europa, Carlos Sánchez Vincente Fabián Malavolta
Chloé Stein, directora de Ohno Galería
Chloé Stein, directora de Ohno GaleríaFabián Malavolta
Walter D' Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Fernández Blanco
Walter D' Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Fernández BlancoFabián Malavolta
La arquitecta Nicole Moisés y Andrés Brun, protagonistas de la charla
La arquitecta Nicole Moisés y Andrés Brun, protagonistas de la charla Fabián Malavolta
Grillo Demo vive hace años en Ibiza y sus obras forman parte de importantes colecciones internacionales, entre ellas Madonna, Jade Jagger o Kate Moss
Grillo Demo vive hace años en Ibiza y sus obras forman parte de importantes colecciones internacionales, entre ellas Madonna, Jade Jagger o Kate MossFabián Malavolta
Francisco Bosch habló sobre la importancia del arte en las propiedades. "A veces vamos a grandes residencias y en la pared ves colgada una impresión del MoMA"
Francisco Bosch habló sobre la importancia del arte en las propiedades. "A veces vamos a grandes residencias y en la pared ves colgada una impresión del MoMA"Fabián Malavolta
Tras la charla, se llevó a cabo la inauguración de la muestra "Íconos: Grillo Demo" que se podrá disfrutar durante el mes de noviembre
Tras la charla, se llevó a cabo la inauguración de la muestra "Íconos: Grillo Demo" que se podrá disfrutar durante el mes de noviembreFabián Malavolta
Patricia della Giovampaola y su encuentro con Claudio Stamato y Felipe Durán
Patricia della Giovampaola y su encuentro con Claudio Stamato y Felipe DuránFabián Malavolta
La obra de Grillo Demo en Buenos Aires. "Las personas pasan de largo en las galerías de arte, como que tienen miedo de entrar", destacó Francisco Bosch sobre la escena argentina
La obra de Grillo Demo en Buenos Aires. "Las personas pasan de largo en las galerías de arte, como que tienen miedo de entrar", destacó Francisco Bosch sobre la escena argentinaFabián Malavolta
El empresario y coleccionista de arte destaçó a los artistas y también a quienes aprecian su trabajo
El empresario y coleccionista de arte destaçó a los artistas y también a quienes aprecian su trabajoFabián Malavolta
La inauguración en Recoleta
La inauguración en RecoletaFabián Malavolta
La mecenas Erica Roberts y la artista "Gaby" Grobocopatel
La mecenas Erica Roberts y la artista "Gaby" GrobocopatelFabián Malavolta
Mimicha y Cora Reuteman, grandes amigas del artista Grillo Demo. "Tenemos varios de sus trabajos, inclusive retratos de las dos"
Mimicha y Cora Reuteman, grandes amigas del artista Grillo Demo. "Tenemos varios de sus trabajos, inclusive retratos de las dos" Fabián Malavolta
Los amigos Gonzalo Bergadá y Carlos Sánchez Vincente en plena charla sobre los cumpleaños de Dora Sánchez y de Teresa Calandra
Los amigos Gonzalo Bergadá y Carlos Sánchez Vincente en plena charla sobre los cumpleaños de Dora Sánchez y de Teresa Calandra Fabián Malavolta
La inauguración de "íconos: Grillo Demo" en Buenos Aires
La inauguración de "íconos: Grillo Demo" en Buenos AiresFabián Malavolta
Carminne Dodero, alma máter de la muestra del artista argentino
Carminne Dodero, alma máter de la muestra del artista argentinoFabián Malavolta
Lleno de arte, el Edificio Miranda Bosch en Recoleta
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Por otra lado, Dafne Cejas inauguró Al Sur Gallery con la exposición de Brenda Sabbagh
Por otra lado, Dafne Cejas inauguró Al Sur Gallery con la exposición de Brenda SabbaghAl Sur Gallery
La mecenas Andrea Arditi de Schwartz junto a Inés Etchebarne Mihanovich, del Fondo de las Artes
La mecenas Andrea Arditi de Schwartz junto a Inés Etchebarne Mihanovich, del Fondo de las ArtesAl Sur Gallery
Vecina de la galerista Dafne Cejas, Elba Marcovecchio
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Alejandra Quevedo y Abril Bellati en la apertura de Al Sur Gallery
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Flavia Fernández en la presentación de Al Sur Gallery
Flavia Fernández en la presentación de Al Sur GalleryAl Sur Gallery
Sociales en Al Sur Gallery - Muestra Ensayo general de Brenda Sabbagh
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Florence Baranger-Bedel y Jacques Bedel
Florence Baranger-Bedel y Jacques Bedel Al Sur Gallery
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