En fotos: todos los invitados al concierto de Turf en el Coliseo

Turf se presentó en el Teatro Coliseo ante 1300 invitados de American Express en un show exclusivo para socios Platinum. Durante más de una hora, la banda liderada por Joaquín Levinton recorrió algunos de sus principales éxitos en una noche marcada por la música en vivo y el encuentro con el público.
La iniciativa forma parte de Platinum Moments, una muestra de cómo este segmento acerca a sus socios propuestas únicas para disfrutar la música y vivir momentos que van más allá del show
Germán Paoloski, Juana Viale y Simón Hempe fueron algunos de los invitados especiales que tuvieron la posibilidad de compartir un meet and Greet con Turf.
Joaquín Levinton, referente del rock y el pop argentino desde hace 30 años, recorrió durante unos 80 minutos algunos de los temas que forman parte de su historia. “Loco un poco”, “Pasos al costado” y “Magia blanca” estuvieron entre las canciones que sonaron en una noche.
Unos 1300 socios, titulares y adicionales de The Platinum Card®, accedieron a dos entradas de cortesía por cuenta a través de la App Amex Experiences.
La content creator, Julieta Demaría, y el productor Juan Vitali, fanáticos de Turf, posaron en el photo opportunity para llevarse un recuerdo de la noche.
Joaquín Levinton carismático y espontáneo, llevó el recital más allá del escenario y generó la ovación de pie del público.
Turf, en escena durante el show exclusivo para socios Platinum de American Express en el Teatro Coliseo.
Germán Paoloski, Juana Viale, Simón Hempe y Ale Lacroix en la previa del show conversaron sobre los hits de la banda de Joaquín Levinton.
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