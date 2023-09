Los protagonistas de la noche en el Alvear Palace Hotel. Sobre el presidente de CEA, el embajador Stanley destacó: "Luis viajó a los 50 estados de los Estados Unidos, fue hasta Alaska. A mí me quedan aún provincias argentinas por conocer. Ahora no puedo, porque no sería correcto visitar las provincias en tiempos de la selecciones, pero ya completaré las que me faltan", aseguró

FABIAN MALAVOLTA