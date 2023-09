escuchar

Además de poseer un exquisito sabor, la acerola es un fruto de la naturaleza que aporta miles de beneficios para el organismo. Dentro de la lista de ventajas que ofrece, los expertos destacan la concentración de vitamina C que contiene, que llega a ser hasta 20 veces más que la naranja.

Si bien es parecida a las cerezas, esta fruta se diferencia por ser agridulce y tener una textura más carnosa. Originaria de la región mediterránea, Oriente Medio y Asia occidental, en la actualidad se encuentra especialmente en América del Sur, con el liderazgo de Brasil, uno de sus grandes productores a nivel mundial.

La acerola, el excelente aliado natural FernándezAntonio

Al tener una gran facilidad para cultivarse en lugares soleados y resistir al clima frío, genera seguridad entre los agricultores. Según aclara un estudio realizado por la Universidad del Valle, en Santa Catarina, Brasil, esta fruta contiene entre 695 y 4.827 mg de vitamina C por cada 100 gramos, lo que ayuda especialmente a formar una de las proteínas más importante: el colágeno. “Esta se considera uno de los más potentes y menos tóxico antioxidantes naturales. Es soluble en agua y se encuentra a elevadas concentraciones en muchos tejidos”, especifican.

Por otro lado, enumeraron los puntos en los que se destaca la presencia de la vitamina C, que nos a sentirnos mejor en el día a día. Entre otros beneficios ayuda a:

Disminuir el cansancio corporal.

Mejorar el funcionamiento del sistema inmune.

Intervenir en la síntesis de productos químicos del cerebro que se encuentran implicados en la regulación del estado de ánimo.

Por su parte, la acerola también presenta carotenoides y bioflavonoides, lo que le otorga un valor nutricional mayor. “Tiene un gran uso potencial como antioxidante. Asimismo, la composición de la fruta depende de factores geográficos, agrícolas y de procesado. Brasil, por su clima y suelo favorables, es su principal productor mundial. Resulta útil a nivel comercial seleccionar y clonar las variedades más óptimas por su valor nutritivo y su palatabilidad”, explicaron.

Además, tiene vitamina B6 y, en menor medida, otros nutrientes como la tiamina (vitamina B1), que juega un papel importante para metabolizar carbohidratos, y riboflavina (vitamina B2), importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del cuerpo.

Brasil es el país que más la produce Noticias

Otro de los factores para tenerla en cuenta, y no menos importante, es la manera en la que se puede consumir. Al ser muy versátil, podemos incorporarla en nuestra dieta con gran facilidad. El sabor agradable para el paladar y su textura generan que sea ideal para utilizarla en jugos naturales, helados, mermeladas, gelatinas o como postre para después de cada comida.

No obstante, el estudio aclara que, al contener una gran cantidad de vitamina C, las acerolas suelen oxidarse con facilidad. “Los tradicionales zumos de naranja o limón tienden a perder su contenido de vitamina C en cuestión de horas, especialmente si se desecha la cáscara, donde se encuentra la mayor concentración de este nutriente. En promedio, solo consumimos el 26% de la vitamina C al exprimir una naranja o acerola”, sostienen los especialistas.

Gracias a su gran valor nutricional, y a pesar de algunos detalles, se trata de una opción ideal para comer en los momentos que realizamos una exigente actividad física o si buscamos combatir la falta de vitamina C, con el objetivo de sentirnos bien para enfrentar las rutinas diarias en todas las estaciones del año.

LA NACION