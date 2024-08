Científicos revelaron un milenario secreto sobre el origen de Stonehenge que los dejó perplejos

Escuchar

Luego de un extenso período de tiempo de investigación, científicos británicos revelaron un misterio milenario sobre la creación del Stonehenge, un círculo de piedra que se ubica en la llanura de Salisbury en Wiltshire, Inglaterra, y que ofrece una mirada certera de cómo era la Gran Bretaña prehistórica. En el 3000 a.C se inició su construcción y durante siglos los arqueólogos y antropólogos intentaron conocer cómo con tan precarias herramientas se alcanzó tal hazaña.

La revista Nature publicó recientemente un estudio en el que confirmó cómo la sociedad del Neolítico que habitó en el sur de la isla logró trasladar por decenas de kilómetros una roca que funcionó como altar y se posicionó en el centro del círculo. Igualmente, el sitio de donde se extrajo.

Los elementos de Stonehenge están alineados con la salida y la puesta de nuestro astro durante los solsticios.

Si bien durante la ocupación de los romanos, en lo que se bautizó al país como Britania, Stonehenge sufrió algunas alteraciones, los monolitos que se colocaron inicialmente permanecieron allí sin ser removidos. En la conformación de este monumento milenario, se encuentran dos tipos de rocas, las sarsen, procedentes de una cantera a 25 kilómetros de distancia, y otra de tipo azul, de un yacimiento en las montañas Preseli de Gales, a 250 kilómetros.

Asimismo, una piedra se robó la atención de todos, la cual conforma el altar. La misma provino desde el extremo norte de Escocia, en la cuenca de las Orcadas. Gracias a la combinación de diferentes técnicas científicas y pruebas de datación de carbono, los científicos hallaron una hipótesis acerca del modo en que esa mole llegó ahí.

La roca es de tipo azul, pesa seis toneladas y mide cinco metros de largo, es el doble más grande que el resto de las piedras azules ígneas más pequeñas, que solo pesan tres toneladas como máximo. En un tiempo se pensó que eran provenientes de Gales, hasta que Nick Pearce, geólogo de la Universidad de Aberystwyth, analizó una muestra, las comparó con otras existentes y concluyó que su origen era del norte de Escocia.

Ubicación del altar de roca azul en el centro del monumento (Fuente: Nature)

La piedra es una arenisca, formada por granos de minerales varios, sólida y fuerte. En la antigüedad la consideraban resistente y de buena calidad, por lo que se utilizó en diferentes monumentos y edificaciones. Además, era tallable, por lo que les permitió dejar impreso allí parte de sus manifestaciones culturales, como dibujos y símbolos identitarios. Su uso se reprodujo en la historia y los templos anglicanos se erigieron con ellas.

El altar de roca azul fue durante milenos un misterio para los científicos hasta que se conoció el origen de su procedencia (Fuente: The Stones Of Stonehenge)

El altar de roca azul se depositó en el centro de Stonehenge desde 700 kilómetros y para entender la zona de donde se extrajo, los científicos hicieron una muestra petrográfica del altar y de diferentes regiones de Gran Bretaña. Los granos minerales contienen uranio en pequeñas cantidades, que se identificaron como “huellas dactilares”, por lo que facilitó el rastreo en general de la tierra de origen.

Stonehenge está ubicado en el suroeste de Inglaterra. Getty Images

Con esta información se descartaron las formas en que se trasladó hasta el sur de Inglaterra. En primer lugar, se presumió que los pobladores la llevaron en botes por el Canal de Bristol, pero la hipótesis se dio de baja. Una segunda opción indicó que pudo enviarse por la Cuenca Anglo-galesa.

Sin embargo, aquella teoría todavía quedó inconclusa y no se confirmó del todo. En particular porque no se detectaron canoas u otros elementos con capacidad para soportar seis toneladas. Por lo tanto, los científicos celebraron que descubrieron el origen de la piedra del altar, pero el modo en que arribó hasta ese punto es un misterio absoluto.

LA NACION