Cómo acortar una remera sin tener que cortarla: el truco definitivo

Los trucos de ropa y belleza en TikTok ganan fama y generan cientos de comentarios e interacciones de todo tipo. La plataforma es un semillero de ideas creativas y soluciones rápidas para problemas cotidianos.

Desde consejos de maquillaje hasta hacks de ropa, los usuarios comparten sus secretos con el mundo, esperando facilitar la vida de otros. En este contexto, una nueva técnica para acortar una remera sin necesidad de cortarla se volvió viral.

Hace poco, la usuaria Elena Benito respondió, con un video, a un comentario presente en un posteo anterior que había hecho. En el nuevo clip, la influencer mostró un truco para ajustar una camiseta justo por encima del pantalón sin cortarla. Solo se necesita una goma elástica de aproximadamente un metro de largo, que se coloca alrededor de la prenda a la altura de la cintura. Luego, se asegura con un nudo o un moño.

Conocida en TikTok como @elena_lbenito, Elena muestra en su video cómo colocar el elástico de manera correcta. Es crucial que esta goma esté bien sujeta para que la camiseta no se deslice y el ajuste se mantenga durante todo el día.

Después de colocar la banda elástica, se ajusta la parte inferior de la camiseta pasándola por debajo de la goma hasta que quede colocada por dentro de esta. Esto da la apariencia de que la remera está metida dentro del pantalón, aunque en realidad solo está sujeta por la banda elástica. El resultado es una camiseta que parece acortada de manera profesional, pero que puede volver a su longitud original en cualquier momento.

Este truco es perfecto para quienes desean cambiar el estilo de sus outfits sin hacer cambios permanentes en sus prendas. Es una solución rápida y sin complicaciones para adaptar la ropa a diferentes looks y ocasiones. Muchas veces, no solo nos encontramos en la búsqueda de una prenda en específico con la que no contamos, sino que sabemos que poseemos algunas que, si las modificamos, pueden funcionar en nuestros outfits. Esta es la premisa con la que Elena crea este video, para demostrar que cualquier prenda se puede adaptar a distintas formas.

La principal ventaja de este método es su simplicidad. No requiere herramientas especiales ni habilidades de costura, haciéndolo accesible para cualquiera. Además, permite experimentar con distintos estilos sin alterar permanentemente la prenda. Es versátil y puede aplicarse a diversas prendas, adaptándose a diferentes necesidades y estilos.

La influencer se caracteriza por compartir videos en su cuenta de la popular plataforma donde enseña distintas formas de usar la ropa. Además, muestra las nuevas tendencias de moda, combinando prendas con accesorios novedosos para que sus seguidoras y a cualquier persona que le interese su contenido se pueda inspirar a la hora de vestirse. En estos videos, la joven reúne al rededor de 100.000 visualizaciones en promedio en cada uno. Incluso, cuenta con más de 260.000 seguidores y casi 2 millones de “Me gusta”.

La practicidad del truco de la camiseta que se viralizó ha sido bien recibida por quienes lo han probado, con comentarios positivos en el video de Elena Benito. Muchos agradecen la posibilidad de ajustar sus prendas temporalmente, especialmente aquellos que no quieren cortar o modificar sus remeras permanentemente.

