Cómo influyen las redes sociales con la necesidad de ser aceptados

Las redes sociales pueden considerarse como un arma de doble filo, ya que brindan un canal más amplio e inmediato de comunicación. Este genera una sensación de conexión con otras personas, mientras es un medio de creatividad o expresión personal. Sin embargo, surge también la necesidad por alcanzar y mostrar la perfección, con la finalidad de sentirnos aceptados, a tal punto que llegamos a condicionar nuestra valía como seres humanos en base a un like.

Esta es una situación, que puede afectar a cualquiera, inclusive a celebridades como Selena Gomez, quien ha expresado en repetidas ocasiones el impacto que han ejercido las redes sociales en su salud mental, pues muchas veces su baja autoestima y la presión social le hicieron creer que necesitaba de filtros o maquillaje para lograr una mayor aceptación.

“Hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso, me resultó difícil ser yo misma [...] Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quien soy. Tomarme un descanso de las redes fue la mejor decisión para mi salud mental”, declaró a la revista In Style.

Esta necesidad de validación no es un fenómeno exclusivo de la era digital, pues, en primer lugar, sentirse aprobado y aceptado por el resto es una conducta natural y adaptativa propia de los seres humanos, siempre y cuando sea saludable, es decir, sin sacrificar nuestra individualidad y bienestar.

Por otro lado, a lo largo de la historia las personas hemos buscado la manera de ser reconocidas y valoradas a toda costa, ya sea por el físico, bienes materiales y capacidad intelectual, entre otros; no obstante, como indicó Antonella Galli, psicóloga y psicoterapeuta de la Clínica Ricardo Palma, la diferencia es que las redes sociales han amplificado su alcance y visibilidad, pues la instantaneidad y el hecho de que sean tan cambiantes, intensifican la búsqueda de validación y llevan a una dependencia excesiva de la aprobación externa.

¿Cómo han influido las redes sociales en la necesidad de aceptación por parte de los demás?

Las redes sociales nos proporcionan medidas cuantificables de aceptación. Podemos comprobarlo con el número de seguidores, los comentarios en las publicaciones o los famosos ‘Me Gusta’, por lo que estas métricas pueden llevamos a una búsqueda constante de validación y comparación con los demás. Asimismo, esa retroalimentación casi instantánea que obtenemos mediante los likes, puede llegar a ser gratificante y refuerza esa necesidad inminente de reconocimiento y de interacciones positivas en línea.

“Con respecto al reforzamiento positivo, la psicología conductual destaca que, a medida que uno recibe un mayor refuerzo por una conducta, automáticamente se va a querer continuar con la misma acción, con la finalidad de conseguir el estímulo positivo, siendo en este caso los likes, los cuales nos van a impulsar a seguir generando más contenido. Sin embargo, cuando de un momento a otro, se deja de recibir este tipo de reacciones por parte de los demás, se puede experimentar mucha frustración, ansiedad e incluso depresión. Además, al no lograrse esta aceptación tan anhelada, la autoestima y, sobre todo, la valía personal puede verse condicionada y muy afectada”, precisó la psicóloga.

¿Cuáles son algunos de los comportamientos más comunes como resultado de la necesidad de aceptación en las redes sociales?

Desde luego, como recalcó la psicoterapeuta, la necesidad de aceptación puede conllevar una serie de comportamientos obsesivos, motivo por el cual, las personas pueden estar constantemente subiendo videos o fotos, con el objetivo de obtener la mayor cantidad posible de ‘Me Gusta’, comentarios y validación a través de las publicaciones. Igualmente, esto las impulsa a estar permanentemente pendientes de las interacciones en línea. También pueden autocensurarse y presentar solo los aspectos positivos o socialmente aceptados de su vida, lo que las lleva a tener una representación sesgada e idealizada de la realidad, puesto que suelen evitar mostrar las dificultades o los aspectos menos favorables.

“Este fenómeno de las ‘vidas perfectas’ en redes causa un gran impacto en la autoaceptación, pues las personas sienten cada vez más la necesidad de alcanzar la perfección, ya sea en el aspecto estético, las cosas que poseen o los lugares a los que tienen que ir, lo cual puede repercutir significativamente en la salud mental, puesto que el sentido de la realidad es muy diferente al ideal que se observa”, expresó Antonella Galli.

“Igualmente, cuando uno busca retratar este tipo de vida, lógicamente el sentido de validación se basa en la percepción, por lo que se construye una idea errónea de la vida, dado que esta no solamente representa momentos bonitos y positivos, sino también dificultades, tristeza, dolor y resiliencia. No obstante, muchas veces no nos damos cuenta de que es totalmente válido no estar bien y tener que afrontar una serie de adversidades, por lo que no tenemos que mostrar todo el tiempo una cara de felicidad y huir o cubrir nuestro malestar cuando nos sentimos mal”, añadió.

Por otro lado, hay quienes recurren a la creación de una imagen personal ficticia o identidad falsa en redes con la esperanza de obtener aceptación y atención del resto, pues se sienten “más seguros” presentándose de una manera idealizada, con la cual pueden proyectar una imagen más positiva; sin embargo, esto puede evidenciar problemas severos de autoestima y autoconfianza.

¿Cómo podemos distinguir entre una validación saludable y una dependencia de las redes sociales?

En principio, es importante que no satanicemos a las redes sociales, porque pueden aportarnos grandes beneficios, como brindarnos apoyo social, conexión y validación emocional de manera equilibrada. En otras palabras, si compartimos y recibimos una respuesta positiva, esto puede fortalecer nuestra autoestima de forma saludable. No obstante, el problema surge cuando nuestra autoconfianza, autovalidación, autoestima y autoaceptación se ven condicionadas exclusivamente a la reacción de los demás, por lo que llegamos a desarrollar una dependencia o adicción, que afecta negativamente a nuestro bienestar emocional, en especial, si no recibimos suficiente atención o reconocimiento.

¿Cómo lograr un equilibrio saludable en redes sociales?

Las personas que están muy aferradas a la necesidad de aceptación en las redes sociales deben comprender que esta no es una manera fidedigna de basar la valía personal, razón por la cual, es necesario aprender a identificar los valores y metas fuera de las redes sociales, así como buscar cultivar relaciones significativas en la vida real. Al establecer una base sólida fuera de estas plataformas, podemos tener una perspectiva más equilibrada y no depender exclusivamente de la aceptación en línea. Definitivamente, es importante reconocer que la validación y la autoaceptación deben provenir en gran medida de nosotros mismos, más no de la cantidad de likes o comentarios que recibimos.

Por su parte, la especialista de la Clínica Ricardo Palma enfatizó que es importante establecer límites claros y realistas sobre la cantidad de tiempo que se dedica a la interacción virtual. Se pueden pautar momentos específicos del día para revisar el perfil, en lugar de estar constantemente conectados.

“Un equilibrio saludable significa que somos conscientes de que las redes son cambiantes y que no siempre nuestro contenido va a recibir la misma reacción, por lo que es fundamental aprender a disfrutar genuinamente de esa interacción. Además, es clave que identifiquemos cuánto tiempo le estamos dedicando, por ello, debemos evaluar si está obstruyendo en nuestros estudios, trabajo, relaciones interpersonales o salud mental, pues es muy importante darnos cuenta de que la vida ocurre fuera de una pantalla, por consiguiente, tenemos que aprender a estar más presentes, gozar de cada experiencia y tratar de desconectarnos para reconectarnos con nuestros seres queridos, pero; sobre todo, con nosotros mismos”, especificó.