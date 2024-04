El calvario de una influercer a quien casi le amputan los dedos del pie por hacer un desafío viral extremo

Escuchar

¿Un afán de notoriedad? A través de redes sociales circula un reto viral peligroso que varios influenciadores recrearon en sus cuentas. Uno de los casos más recientes registrados es el de una creadora de contenido brasileña, apodada MC Thammy y sus compañeros, que se quemaron los pies y, por poco, casi los pierden.

Este reto consiste en que las personas permanezcan de pie en agua salada helada durante al menos 15 minutos sin sacar los pies del contenedor. No obstante, esta actividad implica un peligro extremo.

La joven influencer alertó a sus seguidores sobre el peligro que se puede afrontar (Foto Instagram @mcthammy)

“Si me hubiera quedado allí unos minutos más, podría haber perdido incluso el pie”, dijo preocupada la creadora de contenido en sus redes sociales. El portal G1 de noticias de Brasil habló con la influenciadora y reveló que, por la gravedad de las heridas, tuvo que ser hospitalizada junto con los otros creadores de contenido que se unieron al reto: Teus Neiff y Artur Braz. Todos ellos estuvieron sumergidos en el balde con hielo y sal.

La joven reveló que tres de sus dedos se pusieron negros, con riesgo de necrosis, pero en ese instante no se dio cuenta de la gravedad de la situación. “No entendí que me estaba lastimando durante la carrera. ¿Quién en su sano juicio querría hacerse daño por dinero? Cien mil reales no me darían un pie nuevo”, expresó

Además, indicó: “Tenía mucho miedo de perder los dedos”. Según sus propias palabras, al principio sintió mucho dolor, pero en el transcurso de los minutos siguientes, tuvo la sensación de que sus extremidades se adormecieron.

La joven debió ser internada tras realizar un reto viral (Captura video)

“Como si no hubiera circulación sanguínea y parecía como si estuviera congelado. No se movía, tanto que ni siquiera podía salir del cubo”, aseguró MC Thammy. Los médicos confesaron al grupo de creadores de contenido que, si se hubiesen quedado unos minutos más, “el daño era irreversible”.

Esta situación abrió el debate en redes sociales sobre los posibles peligros que implican seguir retos virales con el fin de conseguir vistas o seguidores. Expertos en seguridad cibernética comparten que debe estar atento a estas actividades y no replicarlas.