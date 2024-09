Cuatro maneras de guardar las bananas para que no se pudran tan rápido

Escuchar

Las bananas son frutas muy consumidas y se pueden sumar a la dieta en distintos momentos del día. Por lo general, en los hogares se compran de a racimos grandes, por lo que no siempre se comen todas en los días más cercanos, es por eso que muchas personas se preguntan cómo mantener la frescura de las bananas y evitar que se pudran de un día para el otro.

Estas frutas son de las más consumidas en el país debido a varios factores. Por un lado, son populares debido a su gusto delicioso que encanta a niños y adultos. Es dulce, fácil de comer y puede combinarse en infinidad de comidas para dar un sabor especial.

Por otro lado, es una fruta saludable que representa una fuente central de nutrientes beneficiosos para el organismo. El potasio es uno de ellos y este resulta ser muy importante para “transportar las señales eléctricas a las células del organismo”, según la Clínica Mayo. “Es fundamental para el buen funcionamiento de las células nerviosas y musculares, en particular, las del músculo cardíaco”, agrega el sitio de la clínica. Julio Bragagnolo, médico y jefe de la unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital Ramos Mejía, asegura que es un alimento muy saludable por su composición. “Una banana (100 gramos) contiene aproximadamente 100 calorías y 25% de hidratos de carbono”, revela el especialista. Y agrega que otro de los puntos destacados y lo que la hace realmente noble, es que casi no posee grasas, proteínas ni colesterol.

La banana madura cambia en color y sabor Foto ilustrativa: PIXABAY

Cómo hacer que las bananas duren más tiempo

Esta fruta puede pudrirse rápido si no se tienen algunos recaudos. No se echa a perder, en casos leves, pero sí toma un color más oscuro y dulzón, lo que puede no gustarle a todos (o incluso caer más pesado en el estómago). A continuación cuatro puntos a considerar para cuidar bananas:

Separar las bananas entre sí: todas estas frutas vienen en racimos unidos por pedúnculos (rabo que une a las bananas), un pequeño extremo que las une entre sí. Despegarlas puede ayudar a retrasar distintos procesos químicos que fomentan la pudrición. Un consejo que trae resultados efectivos es utilizar el papel film para envolver el pedúnculo y eso ayudará a que se retarde la maduración del fruto. A su vez, la fruta deberá estar íntegra a la hora de comprarlas.

Consumir las bananas más maduras primero: esta es una idea muy simple, pero que realmente es efectiva. Muchas veces las personas eligen cualquier banana para comer y las más oscuras quedan resignadas al final del racimo. Esta es una mala decisión, ya que día a día se vuelven más oscuras.

Alejarlas de otras frutas: como con vegetales y otros alimentos, mantener cerca las bananas de manzanas, naranjas, pomelos y demás puede ayudarlas a madurar más rápido. Esto se debe a que los gases que cada una suelta potencia a las otras al mismo proceso.

Cuidarlas: puede sonar extraño, pero las bananas requieren de atención especial. Cuando estas frutas se golpean o sufren hundimientos (es importante comprender que, a diferencia de las manzanas, por ejemplo, estos son alimentos más bien blandos) se empiezan a pudrir mucho más rápido. El truco es tener cuidado con ellas, y evitar caídas o aplastamientos.

¡Que no se pudran!

Hay mil ideas para consumir bananas Foto ilustrativa: PIXABAY

En caso de que la maduración empiece a avanzar, es importante consumir la banana para evitar que se eche a perder. Para ello, existen muchas recetas:

Licuados.

Banana con dulce de leche.

Banana en panqueques.

Banana con helado.

Banana con crema.

Banana pisada con azúcar.

