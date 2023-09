escuchar

El pasado 30 de agosto, un grupo de científicos encontraron un extraño “huevo dorado” en las profundidades del Golfo de Alaska, a unos 400 metros al sur de la costa. El hallazgo sorprendió incluso a los mismos investigadores, que quedaron desconcertados. Luego de su descubrimiento, la comunidad académica se pronunció ante las primeras visiones del sorprendente globo de color oro.

La brillante y dorada criatura en forma de globo -o de huevo- fue encontrada a unos tres kilómetros de profundidad por expedicionarios de la NOAA que se embarcaron en una misión que bautizaron Seascape Alaska 5.

Un extraño globo dorado apareció en el fondo del mar en una exploración submarina

La secuencia del hallazgo del “huevo de oro” fue grabada por el equipo de exploración, integrado por investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Allí, los científicos que se encontraron con el hallazgo comenzaron a bromear acerca de lo que veían.

“Espero que nada salga o entre de ese agujero”, dijo uno de ellos. También señalaron que el objeto parecía extraído de Los expedientes secretos X, mientras que otros ironizaban con que de esa manera “comienzan las películas de terror”.

El huevo dorado puede pertenecer a una especie jamás vista por el ojo humano The Sun

Con una primera mirada, los hombres de la NOAA arriesgaron que podría tratarse de la cáscara de huevo de algún ser acuático o bien de “una especie de esponja marina”. Pero ahora que el “huevo” fue abierto y analizado con mayor detalle, las hipótesis sobre su clasificación se ampliaron un poco más, y diferentes científicos y académicos dieron declaraciones con respecto a esta incógnita.

Las reacciones de los científicos ante este descubrimiento

La doctora Tammy Horton, del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton, que tuvo acceso a las imágenes de la especie, señaló al medio británico Daily Mail que no podía decir de qué ser se trataba, pero aseguró que el “huevo de oro” es “potencialmente una nueva especie”. Asimismo, indicó: “No es raro encontrar cosas desconocidas en las profundidades del mar. Tenemos mucho que explorar”. Además, se refirió a la muestra que tomaron los investigadores de la NOAA: “Ahora podrán estudiarla más de cerca y probablemente harán algunos análisis genéticos para determinar, al menos, de qué animal proviene”.

Por su parte, y más en línea con las primeras hipótesis, la doctora Lucy Woodall, profesora de la Universidad de Exeter, señaló al mencionado medio británico que el objeto hallado en las profundidades del Golfo de Alaska podría tratarse de una especie de esponja marina. “El agujero probablemente sea un daño sufrido con el tiempo, pero también podría proporcionar una visión completamente nueva de cómo sobrevive y prospera la vida en las profundidades del mar”, dijo y añadió: “Sin embargo, las profundidades del mar están llenas de maravillas que apenas estamos descubriendo”.

Kerry Howell, en tanto, profesor de profundidades marinas de la Universidad de Plymouth, señaló que el objeto hallado “es raro” y no se parece a nada de lo que hubiera visto antes. “En mis 20 años explorando las profundidades del mar no he visto nada parecido”, aseguró, y añadió que esperaba ansioso los resultados de un análisis más exhaustivo del globo dorado. “Hay muchas especies no descubiertas en las profundidades del mar, por lo que esto podría relacionarse con una nueva especie con bastante facilidad”, concluyó.

