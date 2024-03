Escuchar

Las medialunas argentinas se volvieron tan famosas como el croissant, rellenas de dulce de leche, con almíbar, saladas, de grasa y de manteca, cualquiera sea su variedad, se expandió por el mundo y se consolidó como la mejor compañía para el mate. Las más requeridas son las de Mar del Plata, que cada verano son las culpables de que se armen largas filas en las panaderías. Su producción es tan querida que Mariano y Valentina, oriundos de Buenos Aires, instalaron en Barcelona un café de especialidad que ofrece esta panificación como única opción. En diálogo con LA NACION, los fundadores de Alfar, contaron por qué se instalaron allí y cuál es el secreto del éxito que conquistó a los españoles con una receta típica argentina.

La historia de esta pareja inició en 2020, cuando Mariano, que es ingeniero industrial, se mudó a España para estudiar un máster de Big Data en Analytics. Desde un momento, la idea de ambos fue la de instalarse en la capital de Cataluña. Lo cierto es que mucho antes de trasladarse al continente europeo, la vida de los argentinos era muy distinta.

Mariano, Marcelo y Valentina en la puerta de Alfar, el café que ofrece medialunas marplatenses en Barcelona (Fuente: Gentileza - Mariano Martin)

Por aquel entonces, Valentina trabajaba en una empresa aseguradora de su padre y Mariano se desempeñaba en la fábrica de cerveza Quilmes; pero de pronto, dieron un volantazo a su vida y decidieron ir por más. El ingeniero contaba con la ciudadanía italiana, lo que les dio seguridad para instalarse allí, por lo que luego de arribar, registraron su concubinato y poco a poco idearon una vida fija en Barcelona.

“La idea de Alfar surgió en abril del año pasado. Mi papá viene todos los años a visitarnos y bueno, en el 2023 nos encontramos en Sevilla que fuimos a pasear. Una mañana, desayunando, nos pusimos a charlar, porque la verdad que tenía muchas ganas de emprender hace tiempo y más allá de que soy ingeniero, soy amante de la gastronomía. Había muchos negocios gastronómicos en Barcelona como de sánguches y de tortillas de queso vascas… Hablando esto con mi viejo, él me dijo en ese entonces que cada vez que me visitaba, no encontraba un local con buenas medialunas. Y bueno, ahí decidimos poner un local solo de medialunas y surgió la idea”, recordó Mariano en conversación con este medio.

Las medialunas que ofrece Alfar son: solas, con dulce de leche, con chocolate y con jamón y queso (Fuente: Gentileza - Mariano Martin)

Tras esa visión, dieron avance con el local, tanto Mariano y Valentina, junto al apoyo de Marcelo, padre del ingeniero. “Decidimos medialunas solas porque queremos crecer. Y al ser monoproducto pensamos que es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Decidimos hacerlo uno y hacerlo bien. Ponderamos ser el mejor de Barcelona y el día de mañana, de toda España, porque tenemos ganas de seguir creciendo”.

Además de las medialunas, se ofrecen cafés de especialidad, los cuales se pueden encontrar por 1,50 euros a 3 euros, según sea el tipo que se seleccione. Esta bebida, que está en auge y la ciudad, fueron la musa inspiradora para los novios. “La verdad que es algo que pensamos, va muy bien con la medialuna”, señaló Mariano y agregó: “Hoy en día, mi pareja es la que está dedicada 100 por ciento al proyecto operativo y yo estoy en la parte más gerencial. Moviendo los números y viendo la parte estratégica para saber hacia dónde vamos”.

El origen del nombre y su vínculo con Mar del Plata

El local tiene un simbolismo más allá que una mera referencia a la perla del Atlántico, donde se encuentran las mejores medialunas de la Argentina, si no que el trasfondo va por el sentimiento y el amor de Marcelo hacia el barrio Alfar de La Feliz.

“El nombre es por mi papá, que él es de Capital y viajaba a veranear todos los años al barrio Alfar con su familia porque su abuelo había comprado una casa allí”, relató el ingeniero.

A la conquista de España y olé

Dicen que no existe nada más maravilloso para un emigrante que encontrar referencias a su patria en aquellos países que adoptaron como su nueva casa. Algo que las medialunas de Alfar marcaron en lo profundo de los connacionales que viven en Barcelona y que poco a poco también empezó a conquistar a los catalanes y demás extranjeros.

Alfar es un puente que conecta directamente con la tradición argentina y en especial con Mar del Plata (Fuente: Gentileza - Mariano Martin)

“La verdad que diría que al local van, un 50 por ciento argentinos, un 30 por ciento españoles y un 20 por ciento extranjeros. Lo cierto es que es espectacular porque mucha gente no conocía el concepto de la medialuna, pero claro, uno lo prueba y dice: ‘qué bueno que está’. Sobre todo comparando y pensando que es un croissant y nada que ver”, contó Mariano.

Y añadió: “La recepción del local fue espectacular. Las primeras tres semanas no paraba de entrar gente, porque éramos nuevos y eso. Pero las dos primeras semanas de enero bajó bastante porque es estacional. Acá en Barcelona cerramos febrero más de duplicando a la facturación de enero. Una locura y la verdad que la gente se copa mucho con las medialunas y con los cafés del local. Y con el espacio en sí, que la verdad, es muy lindo”.

El secreto de la medialuna más famosa

En uno de los videos promocionales de Alfar en Instagram, salieron a la calle e indagaron entre los transeúntes sobre cuánto conocían de las medialunas. Con una bandeja repleta de esta panificación, caminaron por las calles y muchos se llevaron una sorpresa positiva.

“La medialuna que más se llevan es la clásica sola y después la de dulce de leche, que a los argentinos les encanta y los que no son argentinos las prueban y se vuelven locos”.

El objetivo de Mariano y Valentina es expandir su negocio con más locales por toda España (Fuente: Gentileza - Mariano Martin)

El ingenioso plan de los emprendedores, fue el de seguir a rajatabla la receta típica de La Feliz y es por ello que pusieron todo de sí para lograrlo. “Respetamos la famosa receta de la medialuna marplatense, porque nuestra pastelera, que es uruguaya, la mandamos a Mar del Plata y probó literalmente de 15 establecimientos. Y a partir de la receta que teníamos, la adaptamos a una que es la que queremos, que es la de Mar del Plata”, mencionó Mariano.

Alfar cuenta con varias referencias a la perla del Atlántico Sur, en especial al barrio que le dio su nombre. En una de las paredes del café, pintaron un mural con el faro representativo, ese que también se repite en los vasos de take away. Además, tienen fotos de sillas estilo Mar del Plata y este año planean llevar una a su local. “Queremos ser la marca por la que la gente identifique la medialuna con Mar del Plata”, concluyó Mariano.