Es argentino, vive en España y reveló cuánto hay que ganar para poder mudarse solo: “Acá la mayoría comparte”

escuchar

En un video que se viralizó a través de TikTok, un joven argentino instalado en Barcelona, España, reveló cuánto se necesita ganar para vivir solo. De acuerdo al cálculo que realizó, se requieren casi dos sueldos mínimos para poder sustentar un hogar en soledad. Ante ese escenario, afirmó que muchos recurren a compartir techo con amigos o pareja por una cuestión de gastos. En diálogo con LA NACION, la autora del video, quien publicó el contenido en su perfil, comparó esta situación con la de otra ciudad de ese país.

Las redes sociales son el escenario ideal para la difusión de distintos tipos de contenido y discusiones. Gracias al alcance que tienen las plataformas, cualquier anécdota o debate puede llegar a hacerse conocida por miles de personas en cuestión de horas.

Dentro de ese universo, hay algunas cuestiones que se destacan y suelen llamar la atención de los usuarios. Una de ellas es la relacionada con el costo de vida en otros países y la comparación con la Argentina. Al navegar por las distintas redes sociales, no es inusual encontrarse con compatriotas que cuentan sus experiencias fuera del territorio nacional.

Esto fue lo que ocurrió con un joven que apareció en un video de Valentina Viejo, una argentina instalada en España. En su cuenta de TikTok @valenviejo, compartió imágenes en las que entrevistó a otro argentino. En este caso, el protagonista de la grabación vive en Barcelona y analizó cuánto dinero se necesita para mantenerse en la ciudad catalana.

Es argentino, se mudó a España y reveló cuánto hay que ganar para vivir solo

En el comienzo del video, la usuaria aclaró que actualmente el sueldo mínimo en España es de 1080 euros, lo cual al valor oficial se traduce en una cifra superior a los $324.000. A pesar de que en valores argentinos el número estaría bien para cubrir los gastos de un soltero, los costos de vida no son los mismos.

“Con ese sueldo, en Barcelona te morís de hambre”, comenzó el entrevistado. A continuación, admitió que esa primera frase fue un poco exagerada, pero sí remarcó que no es una cifra suficiente para vivir con comodidad. En esa misma línea, mencionó una costumbre de la ciudad que, desde su visión, no suele replicarse en la Argentina: “Cuando uno emigra, no es lo común vivir solo. En la Argentina todos mis amigos viven solos. Acá al revés, la mayoría comparte”.

Por otra parte, contó que en su experiencia personal hay solamente algunos rubros que alcanzan para darse el lujo de vivir solo. “Los únicos de mi grupo que tenemos la posibilidad de vivir solos somos los que trabajamos en sistemas e informática”, detalló. Sobre esto, estimó a cuánto están los salarios del sector y, por lo tanto, qué valores se manejan en el país para vivir sin tener que compartir el espacio: “Los sueldos de informática podrían ir entre los 2000 y 4000 euros. Recién a partir de los 2000 en mano podrías considerar irte a vivir solo”.

Al hacer la conversión de las cifras mencionadas al valor oficial del euro en la Argentina, el sueldo necesario para vivir solo en Barcelona sería de, mínimo, $600.000; y al trabajar en el sector informático se podría percibir un salario incluso superior al $1.200.000.

La argentina que publicó el video logra sustentarse en España gracias a su contenido en redes sociales Instagram @losviajesvalen

En diálogo con LA NACION, la autora del video, que además de en su cuenta de TikTok también genera contenido sobre su experiencia como emigrada en sus perfiles de Instagram y YouTube con el usuario @losviajesvalen, explicó que a pesar de que “el sueldo mínimo es el mismo en toda España”, los costos de vida cambian según la ciudad. En Valencia, donde ella vive, la situación es distinta a la que relató el argentino de su video: “Los alquileres en Barcelona son más elevados que en Valencia”.

Valentina logró generar una comunidad de seguidores muy grande en cada una de sus plataformas y actualmente se sustenta económicamente en España con el contenido que genera en sus redes sociales.