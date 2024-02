escuchar

El personal de un restaurante en Estados Unidos quedó asombrado cuando un cliente les dejó una generosa propina de US$ 10.000 y luego compartió la conmovedora razón detrás de su gesto. El equipo del Mason Jar Cafe, en Brenton Harbour, Michigan, indicó que normalmente reciben propinas que oscilan entre el 15 y el 25 por ciento del total del ticket mientras atienden a los clientes en el concurrido lugar, pero de vez en cuando tienen la suerte de recibir una un poco más alta.

Sin embargo, hasta este mes, ninguno de ellos había experimentado que un cliente dejara un sorprendente 30,835 por ciento. En una entrevista con The Hill, el gerente Tim Sweeney comentó: “Por lo general, de vez en cuando veremos USD 100. Pero nunca algo de esta gratitud o magnitud”.

El cliente, identificado solo como Mark, acumuló una factura de US$ 32.43 en el restaurante y, al momento de pagar, agregó alegremente una propina de US$ 10.000. Naturalmente, con una suma tan grande de dinero ofrecida, Sweeney quería asegurarse de que el cliente no hubiera cometido algún error: “Tuvimos un intercambio de palabras. Tuve una conversación con él. Quería proceder”.

La propina que dejó el cliente

Fue entonces cuando el amable desconocido reveló la conmovedora razón detrás de la generosa propina. La camarera Paige Mulick fue quien contó lo que el cliente les trasmitió: “Fue en memoria de un amigo que falleció recientemente. Él estaba en la ciudad para su funeral. Fue realmente un acto de bondad que impactó a tanta gente”.

El equipo del restaurante decidió dividir los US$ 10.000 entre todo el personal, lo que significó que cada uno recibió un poco más de US$ 1.100. Mulick, recién graduada, contó que su parte la usará para pagar sus préstamos estudiantiles: “Reduciré ese interés todo lo que pueda”.

Luego, la camarera destacó a sus compañeros por su arduo trabajo y remarcó cuánto significó para todos ellos la inesperada actitud del cliente. Además, reveló que en ese turno había “tantas mujeres increíbles trabajando” y destacó que muchas de ellas eran madres a las que esa diferencia les significaba muchísimo. “Cada dólar cuenta en un trabajo como este”, agregó y explicó: “Trabajamos duro. Sabemos que algunos días ganarás más y otros días ganarás menos. Eso es simplemente parte de cómo funciona. Pero nos esforzamos mucho y creo que mucha gente realmente merece esto”.

Sin embargo, la historia no finalizó de la mejor manera para una de las empleadas del lugar. Lo que se suponía que era una hermosa dedicación a un difunto amigo del hombre terminó, según Linsey Boyd, con el despido de ella. Por medio de una publicación de Facebook que ya fue eliminada, afirmó que perdió su trabajo debido a “toda la controversia, animosidad y dolor” que surgió por la propina.

Según aquel posteo, se le pidió que tomara un día libre “para que las cosas se calmaran” y no respondió cuando le pidieron “de manera profesional que no regresara”. Linsey dice que fue despedida a través de una llamada telefónica, el martes 13 de febrero.

Por su parte, los dueños del restaurante, Able Martinez y Jayme Cousins, confirmaron que su despido no tuvo nada que ver con la propina. “No podemos comentar sobre la naturaleza de su pérdida de empleo, debido a las leyes laborales y para proteger al personal involucrado”, escribieron en una publicación de Facebook y agregaron: “Sin embargo, podemos decir que no tuvo nada que ver con la propina. Ella recibió la propina completa, no pagó impuestos sobre ella (el negocio sí lo hizo). Sí, compartió la propina a solicitud del hombre que la dejó”.

También enfatizaron que la decisión no se tomó “a la ligera ni apresuradamente”.