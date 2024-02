escuchar

Las profundidades del planeta Tierra cuentan con un sinfín de tesoros ocultos listos para ser encontrados por los arqueólogos en distintos puntos. Cada investigación que se lleva adelante es de vital importancia para la comunidad científica, que es capaz de dar respuesta a las más grandes incógnitas de los antepasados que habitaron este suelo. Sin embargo, existen hallazgos que son de miles de años atrás, como lo fue el descubrimiento del fósil de “dragón” en China y que se cree que es de hace 240 millones de años.

El mundo de los dinosaurios es un tema apasionante que atravesó generaciones de comunidades científicas dispuestas a conocer más sobre las etapas del Triásico, Jurásico y Cretácico. En este sentido, un grupo de arqueólogos logró lo impensado: encontrar un fósil de un reptil acuático de hace 240 millones de años. El mismo mide cinco metros de largo y fue apodado como “dragón” debido a su cuello y su cola extremadamente larga, pero su nombre científico es el de Dinocephalosaurus orientalis.

Los especialistas creen que el fósil es de hace 240 millones de años MUSEO NACIONAL DE ESCOCIA

Si bien este reptil, que pertenece al periodo Triásico, fue descubierto en el 2003, esta es la primera vez que se puede estudiar de manera completa su fisionomía gracias al gran estado de conservación de sus restos que fueron encontrados en antiguos depósitos de piedra caliza en el sur de China.

“Tenía extremidades en forma de aletas y su cuello era más largo que el cuerpo y la cola combinados”, explicó el doctor Nick Fraser, quien formó parte del equipo de investigación que estudió este fósil y dialogó con la BBC tras los resultados. Luego añadió: “Es un ejemplo más del extraño y maravilloso mundo del Triásico que continúa desconcertando a los paleontólogos”.

En este sentido, el doctor señaló: “Estamos seguros de que captará la imaginación de todo el mundo debido a su llamativa apariencia, que recuerda al mítico dragón chino, largo y con forma de serpiente. Este descubrimiento no hace más que aumentar la rareza del Triásico. Y cada vez que miramos estos depósitos, encontramos algo nuevo”.

Ilustración de cómo se vería el Dinocephalosaurus orientalis. Foto: Dinghua Yang/Universidad de Bristol

Otros de los especialistas que se refirió a este descubrimiento fue el profesor Li Chun, quien manifestó: “Entre todos los extraordinarios hallazgos que hemos realizado en el Triásico de la provincia de Guizhou, el Dinocephalosaurus probablemente destaca como el más notable”.

Los investigadores compararon al Dinocephalosaurus orientalis con el Tanystropheus hydroides, que tiene características similares y pertenece al periodo Triásico. Lo que los diferencia es que el primero tenía muchas más vértebras como si se tratara de una serpiente y, según los especialistas, esta característica le habría dado una gran ventaja a la hora de cazar, sobre todo, a la hora de buscar alimento en las grietas bajo el agua.

Cabe señalar que cualquiera que quiera conocer en profundidad los resultados de esta investigación podrán leer el trabajo publicado en la revista Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh. En este trabajo internacional formaron parte especialistas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, quienes son los encargados de utilizar especímenes recién descubiertos que están alojados en la Academia de Ciencias de China para estudiarlos en profundidad.

