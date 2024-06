El insólito motivo por el que “Canina Jelinek” se volvió tendencia en X y la historia que hay detrás

Escuchar

Este martes, se volvió viral en las redes sociales la historia de un usuario que relató el minuto a minuto de una requisa por parte de oficiales de gendarmería al colectivo de pasajeros en el que viajaba, rumbo a Buenos Aires desde Santa Fe, y cómo allí hallaron “ladrillos” con aparente droga. Este revuelo causó ternura cuando apareció en la historia Canina Jelinek, una perra detectora que se llevó los laureles en toda la jornada y hasta su nombre se convirtió en tendencia.

Los hechos insólitos están a la orden del día, ninguna persona sabe cuándo ocurrirán y de qué manera. Esto es lo que le sucedió al usuario de X @lichigrams, quien contó una escena angustiante, divertida y hasta fuera de lo común, que le tocó vivir en una de las rutas que se dirigen hacia Capital Federal desde Santa Fe.

“Estoy en un micro volviendo a CABA y frenamos porque subió gendarmería y justo hay un bolso que nadie reconoce con varios paquetes rectangulares que si los sacudís cae polvo blanco, están viendo si es merca o budines, literal estamos acá esperando que venga un narcoperro”, introdujo el usuario en lo que serían las siete horas más largas de su vida, varado en la banquina de una ruta por una sospecha aún no confirmada.

“El bolso misterioso estaba arriba de donde estaba sentado un tucumano que le preguntaron hasta la carta astral de los padres pobre, pero yo le creo que no tiene nada que ver, ahora veremos cuando suba el perro y se lo coma”, siguió el joven músico.

Una vez que el perro ingresó al colectivo, comenzó a registrar los bolsos de todos y mordió, según dijo, el bolso que contenía polvo y la mochila del hombre oriundo de Tucumán. “Somos solo siete en el colectivo; los principales sospechosos son los rosarinos que bajaron en la terminal de Rosario, no sé si solo porque son rosarinos o qué”, explicó.

Lo cierto es que las miradas se posaron sobre la perrita de raza labradora, la cual, según especificó, parecía adorable y muy amigable. Luego de su trabajo, las sospechas de los oficiales crecieron aún más e hicieron bajar al hombre del transporte, mientras que a Canina Jelinek le entregaron un premio por su desempeño. Sobre el nombre, el usuario contó que la bautizó él, ya que nunca revelaron su identidad.

En cuanto al tucumano, lo demoraron varias horas, igual que al resto de los pasajeros, que no podían continuar hasta que los oficiales no finalizaran con todo el procedimiento. Entre las llamadas del acusado a su familia para que busquen las filmaciones de las cámaras de la terminal de Rosario, en donde aseguraba que subió con un solo bolso, Canina despertaba más el interés de los lectores de esta insólita historia.

La foto del contexto sobre la requisa, en la cual se puede ver a Canina Jelinek (Fuente: X/@lichigrams)

“Canina J, la bolsa naranja, los budines, la oficial rodete y el gendarme que hace mapas: el back de la foto que vas a ver más tarde en el IG de la Pato Bullrich”, bromeó el usuario con una postal de la requisa.

Tras largas horas allí, pudo subir al colectivo con el resto de los pasajeros y continuaron su camino, sin el sospechoso, claro. “Qué pedazo de aventura que no habría sido tal si no tenía un cargador portátil, datos, y a todos ustedes del otro lado. Ahora esperemos que no pase nada más en estas horas que quedan de viaje”, dijo. Como conclusión, cerró: “Espero que Canina siga trabajando así de bien y sigan llevándola a los operativos; si es droga o es otra cosa, lo dejan a su criterio”.

Cabe remarcar que la publicación acumuló miles de reproducciones y el nombre de Canina Jelinek se mantuvo en tendencia en toda la Argentina. Algunos de los que reaccionaron a este relato opinaron: “Por eso prefiero a los gatos que no son botones”; “En este país nunca te aburrís”; “Lo dejó a su criterio” y “La mejor crónica de un martes cualquiera”.

LA NACION