La CIA desclasificó un informe que revela un supuesto ataque alienígena que sufrió un escuadrón de soldados soviéticos

Un documento desclasificado por la CIA volvió a encender el debate sobre la existencia de vida extraterrestre. Se trata de un informe de una sola página que, aunque es muy breve, contiene una historia tan inquietante como increíble para los historiadores y fanáticos de la ciencia. La misma trata de una supuesta represalia alienígena ocurrida durante la última etapa de la Unión Soviética, en la que 23 soldados habrían sido petrificados tras un enfrentamiento con una nave espacial.

El escrito, que fue publicado en el sitio web oficial de la agencia de inteligencia estadounidense, recopila información extraída de medios como Weekly World News (Canadá) y Holos Ukrayiny (Ucrania), fechados en marzo de 1993. En ellos se hace referencia a un archivo secreto de la KGB de 250 páginas, que incluiría fotografías, dibujos técnicos y testimonios de testigos oculares.

Según el reporte, el supuesto incidente tuvo lugar en 1989 o 1990, cuando un grupo de 25 soldados soviéticos realizaba maniobras militares en una base remota de Siberia. De manera repentina, una nave de forma circular sobrevoló el área. Por razones no especificadas, uno de los soldados habría lanzado un misil tierra-aire, que habría impactado contra el objeto volador.

Quienes habrían documentado el episodio fueron los sobrevivientes del atentado alienígena Foto: CIA

La nave cayó cerca del lugar del impacto y de sus restos habrían emergido cinco humanoides de baja estatura, con cabezas desproporcionadamente grandes y ojos negros. Según los testimonios citados, las criaturas se fusionaron en una especie de esfera brillante que comenzó a emitir un fuerte zumbido, lo que aumentó su luminosidad hasta provocar una potente explosión de luz blanca.

El resultado fue escalofriante, ya que 23 soldados que presenciaron directamente el fenómeno habrían quedado convertidos en piedra. Solo dos sobrevivieron, según la descripción, “porque estaban parcialmente cubiertos por sombras en el momento de la explosión”.

De acuerdo al supuesto archivo de la KGB, los cuerpos de los soldados fueron trasladados inmediatamente a un laboratorio militar en las afueras de Moscú. Allí, los científicos soviéticos habrían descubierto que la estructura molecular de los cuerpos se asemejaba a la de la piedra caliza, como si hubieran sido sometidos a un proceso instantáneo de mineralización mediante una fuente de energía desconocida para la ciencia humana.

¿Qué dicen los archivos desclasificados de la CIA?

Un analista anónimo citado en el informe de la CIA advirtió: “Si este archivo es auténtico, estaríamos ante un caso extremadamente amenazante. Implicaría que seres extraterrestres poseen tecnologías defensivas y ofensivas más allá de todo lo imaginable”. Aunque el contenido del informe se viralizó en redes sociales y foros especializados en ufología, muchas voces se mostraron escépticas a creerlo.

El exagente de la CIA Mike Baker calificó el relato como “una historia de ciencia ficción típica de los años cincuenta”, y dudó de la veracidad del informe original. “Estoy seguro de que hay algo allá afuera. Pero convertir soldados soviéticos en piedra caliza y recién enterarnos ahora no me parece plausible”, comentó en diálogo con Fox News Digital.

Más allá de la autenticidad del caso, lo cierto es que este tipo de documentos reavivaron el interés global por los fenómenos aéreos no identificados. Incluso, Donald Trump aseguró durante su campaña, en una entrevista al pódcast de Logan Paul, no creer en los extraterrestres; además, fue quien firmó una orden ejecutiva durante los primeros meses de su mandato con la que exigió que se desclasificaran todos los documentos federales relacionados con ellos para exponer o disipar los rumores de cualquier “encubrimiento” que pudiera o no haber tenido lugar.

