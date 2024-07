El paso a paso para crear un jardín de hierbas aromáticas en casa

Escuchar

Crear un jardín en casa con plantas aromáticas y condimentarias, además de aportar un toque verde a tu hogar, te proporciona ingredientes frescos al alcance de la mano. A pesar de lo sencillo que es poder llevar adelante este plan, muchas personas no saben qué pasos dar para poder iniciar su camino en la agricultura doméstica.

Para tener éxito en tu jardinería casera, es crucial comenzar con la elección del lugar adecuado. Los factores más importantes a considerar incluyen la luz solar y el espacio disponible. Las plantas aromáticas, por ejemplo, requieren al menos seis horas de luz solar directa diariamente para un crecimiento óptimo. Otro aspecto como el drenaje también es muy importante. Por eso, hay que asegurarse de que las macetas tengan un buen desagüe, ya que el exceso de agua puede ser perjudicial para las raíces.

Poner plantas con la misma necesidad de agua cerca puede facilitarte al momento de regar

Si el espacio interior es tu única opción, no hay de qué preocuparse. Podés utilizar jardines verticales y/o macetas colgantes para aprovechar al máximo cada rincón disponible. Estas soluciones son tanto prácticas como decorativas. Al seleccionar los recipientes, tené en cuenta el tamaño que cada una va a necesitar a medida que crezca. La mayoría de las aromáticas se conforman con macetas de uno o dos litros por planta.

Conocer las particularidades de cada tipo de planta que querés cultivar es otro paso crucial. Las aromáticas se pueden clasificar en anuales, bianuales y perennes, cada una con requisitos de cuidado distintos. Las anuales, como el ciboulette, la albahaca y el eneldo, completan su ciclo de vida en una temporada y necesitan ser replantadas anualmente. Las bianuales, como el perejil, viven dos años, ya que florecen en su primer año y mueren en su segundo. Las perennes, como el romero, la lavanda y el tomillo, pueden vivir varios años y generalmente requieren podas anuales para fomentar un crecimiento saludable y mantener su forma.

Otra idea es agruparlas según sus necesidades de agua para facilitar el riego, y asegurar que cada una reciba la hidratación adecuada. El romero, el tomillo y la lavanda, que requieren menos agua, pueden juntarse, mientras que aquellas que necesitan más humedad, como la albahaca y el perejil, deberían estar puestas en otra área.

Las plantas aromáticas normalmente necesitan un mínimo de 6 horas de luz solar todos los días

Cuando plantes en macetas, considerá la posibilidad de combinar varias plantas en una sola maceta grande. Esto no solo es estéticamente agradable, sino que también ayuda a mantener la humedad del suelo y a proteger las raíces del calor excesivo. Además, el cultivo de múltiples especies juntas puede confundir a las plagas y reducir la probabilidad de infestación.

La cosecha regular es esencial para mantener las plantas en su fase de crecimiento activo y evitar que entren en su etapa de floración, donde el sabor de las hojas podría no ser tan intenso. Es importante cosechar no más de un tercio de la planta a la vez para no comprometer su salud.

Si sos principiante en la jardinería, una buena estrategia es empezar con plantas perennes ya maduras y complementarlas con semillas de especies anuales. Esto te va a permitir disfrutar inmediatamente de algo de verdor mientras esperás que las semillas germinen y se desarrollen.

Algunas plantas como el perejil tienen que ser replantadas cada dos años

Finalmente, si te encontrás con una producción más abundante de lo que llegás a consumir, considerá conservar tus hierbas a través de métodos como el secado o la congelación. De esta manera, vas a poder disfrutar los sabores de tu agricultura doméstica durante todo el año.

