Cuál es el significado de soñar con tu propia muerte, según los expertos

Si bien los sueños pueden ser una de las mejores partes del descanso, en ocasiones, tienden a transformarse en una experiencia tenebrosa y desconcertante, en especial cuando aparecen imágenes sobre la propia muerte. Sin embargo, aunque a simple vista esto pueda parecer algo negativo o alarmante, este tipo de sueños no siempre tienen un significado literal. De acuerdo con estudios realizados por especialistas en psicología, existen diversas interpretaciones de este fenómeno, que van más allá del miedo al final de la vida. Incluso, según sus hallazgos, la manifestación de la parte más vulnerable y oculta del inconsciente, puede ayudar a comprender mejor nuestro mundo interior.

Según un artículo publicado por el doctor Seth J. Gillihan en el sitio web especializado Phycology Today, la interpretación de los sueños se volvió muy importante para el análisis de la mente desde la publicación de los textos de Sigmund Freud. Para el padre del psicoanálisis, “los sueños eran la vía real hacia el inconsciente, permitiendo vislumbrar las profundidades de la mente, algo que no era posible durante la vigilia”. Por este motivo, para el experto, estas manifestaciones del inconsciente eran la única forma de conocer los más oscuros secretos que, en ocasiones, ni las mismas personas analizadas conocían.

Soñar con la propia muerte es más común de lo que parece (Imagen ilustrativa: PEXELS)

Apegado a esta teoría, Gillihan cree que soñar sobre la muerte no es casual, y efectivamente intenta reflejar que, aunque no lo sepamos, hay un miedo latente a que la propia vida llegue a su fin. Además, indica que puede asociarse con procesos de cambio y transformación, o bien con la imposibilidad de avanzar con un asunto pendiente. Aunque advierte que es muy importante analizar los detalles en cada caso, ya que no se puede hacer una interpretación sin entender el contexto personal de la vida de cada individuo.

En este sentido, de acuerdo con el sitio web francés Phyco Therapeut, para el discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, soñar con la muerte significa el comienzo de un nuevo ciclo o el inicio de un proceso de trasformación. De acuerdo con este importante pensador, “la muerte encarna el final de una etapa de la vida, abriendo el camino a nuevas oportunidades”. Por ello, según indican en el artículo, soñar con ello es más bien una invitación a reinventarse y liberarse de todos los procesos antiguos que detienen a los cambios.

Los sueños relacionados con la muerte pueden tener numerosas interpretaciones iStock

Cabe destacar que aunque actualmente la mayoría de los psicólogos adhieren a la teoría de Freud, Gillihan indica en su estudio que algunos creen que los sueños tienen que ver con un modelo de activación-síntesis. Esto significa que, para esta rama, los sueños no son más que “las historias resultantes son una mezcla de contenido y conexiones extrañas”, producidas por las partes del cerebro encargadas de sintetizar y entender la información que se recibe durante la jornada. Por ello, para esta posición minoritaria, las imágenes que aparecen durante el descanso no tienen un significado real, ni un mensaje para descifrar.

En definitiva, soñar con la propia muerte puede resultar algo inquietante, pero no debe tomarse como una predicción ni como algo negativo en sí mismo, ya que este tipo de sueños pueden tener diversas interpretaciones según la rama que los analice. Es crucial entender que cada experiencia es única y su significado puede variar según el momento que atraviesa cada individuo.

LA NACION