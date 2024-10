El ranking de los 25 mejores destinos para viajar en 2025

Cada año, millones de personas en el mundo planean sus vacaciones. En verano, invierno, primavera u otoño, cada uno dispone de su tiempo según sus comodidades y preferencias. Sin embargo, son tantas las opciones que pensamos, que muchas veces decidir a dónde ir se convierte en un dolor de cabeza. Debido a esto es que National Geographic presentó Best of the World 2025, con los 25 mejores destinos para viajar el próximo año.

1. Archipiélago de Estocolmo, Suecia. Compuesto por 30.000 islas e islotes, este lugar sorprende por sus característicos paisajes. Desde que se inauguró la Ruta del Archipiélago de Estocolmo, se pueden recorrer 21 de estas islas en un especial viaje de unos 270 kilómetros, con hoteles en los que podrás pasar la noche y descansar, antes de seguir con el itinerario.

Estocolmo, la capital de Suecia, abarca 14 islas y más de 50 puentes en un extenso archipiélago del mar Báltico.

2. Cork, Irlanda. Esta ciudad sorprende por su vista panorámica del océano, música en vivo y diferentes actividades para divertirse. En septiembre de 2025, la capital cultural y gastronómica de Irlanda -después de Dublín- brillará con el Sounds from a Safe Harbour, el festival bienal de música, danza y conversación, cofundado por el actor ganador del Oscar por su papel en Oppenheimer y oriundo de Cork, Cillian Murphy.

3. Islas Hébridas exteriores, Escocia. Se hicieron conocida por ser el lugar en donde se llevó a cabo la filmación de la película Los espíritus de la isla (2022). La Ruta de las Hébridas, que atraviesa 10 islas, explora el archipiélago a través de sus playas plateadas.

Islas Hébridas Exteriores, un paisaje soñado en pleno Océano Atlántico (Foto: Instagram @visitouterhebrides)

4. Brasov, Rumania. Para adentrarse y explorar las tierras de origen de Drácula, la Vía Transilvánica ofrece una ruta de senderismo a lo largo de 1.400 kilómetros desde la frontera ucraniana hasta el Danubio.

5. Monasterios Cenobitas, Italia. Entre los monasterios activos que el viajero puede visitar y alojarse en este lugar se destacan el de La Verna, aposentado en lo alto de un acantilado a dos horas al este de Florencia, y la abadía de Monte Oliveto Maggiore, cerca de Siena, donde se puede degustar el vino elaborado por los propios monjes de la bodega de la abadía.

6. Haida Gwaii, Columbia británica. El archipiélago canadiense Haida Gwaii, compuesto por unas 150 islas, alberga el icónico alojamiento The Ocean House, que se hizo famoso como un eco-albergue flotante, y que recientemente se trasladó a tierra en la Isla Graham, la más grande del archipiélago.

7. Boise, Idaho. El estado de Idaho cuenta con la mayor concentración de personas de origen vasco en los Estados Unidos. Para rendir homenaje a esa herencia, la región celebra Jaialdi, una de las festividades de la cultura vasca más grande del mundo, que regresa a la localidad de Boise en julio de 2025.

Boise es la capital y ciudad más poblada del estado estadounidense de Idaho (Foto: https://www.visitsouthwestidaho.org)

8. Bosque Nacional Ocala, Florida. El bosque nacional de Ocala, el más meridional de los Estados Unidos continentales, es hogar de manatíes, osos negros e insólitas plantas, además de 600 lagos y manantiales naturales repartidos en más de 1.500 km².

9. Los Angeles, California. El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) está a punto de terminar la construcción de las Galerías David Geffen, para albergar la colección permanente. Además, el Museo de Arte Narrativo Lucas, que abrirá en 2026 en el Exposition Park de L.A., exhibirá obras coleccionadas por el creador de Star Wars, George Lucas.

California, uno de los destinos más elegidos para vacacionar Unplash / Pedro Marroquín

10. Groenlandia. Encerrada en el hielo por encima del Círculo Ártico, Groenlandia tiene un acceso complicado, pero un nuevo aeropuerto internacional en su capital, Nuuk, y sus vuelos a América del Norte, convirtieron a la isla más grande del mundo en un destino más accesible.

Groenlandia Jeff Kerby

El resto de la lista se compone de:

Guadalajara, México.

Antigua, Guatemala.

Barbados.

Cerrado, Brasil.

Túnez.

Kwazulu-Natal, Sudáfrica.

Senegal.

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Valle de Suru, India.

Raja Ampat, Indonesia.

Bangkok, Tailandia.

Kanazawa, Japón.

Eastern & Oriental Express, Malasia.

Northland, Nueva Zelanda.

Río Murray, Australia.

LA NACION