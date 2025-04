Semana Santa: los destinos turísticos más elegidos para pasar el fin de semana largo

Fiel a la pasión que tienen los argentinos por viajar, distintas agencias están registrando un crecimiento en las búsquedas y las consultas de cara al fin de semana XL de Semana Santa, tanto para destinos locales como internacionales.

Según Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, las búsquedas para destinos nacionales tuvieron un incremento de más del 70% contra las últimas dos semanas. Dentro de esto, creció más de un 120% el interés por los paquetes en comparación con el último mes, y destacó que el 75% de los viajeros elige el pago en cuotas.

Con respecto a los destinos nacionales más elegidos, Despegar dijo que Iguazú es la estrella de Semana Santa, seguida por Bariloche, Mendoza, Ushuaia y por último Salta. Un paquete de viaje por 3 noches a Iguazú, del 17 al 20 de abril, cuesta $940.419 por persona. Por otro lado, tres días en Mendoza salen $779.401 por persona y Bariloche, $1.205.442 por persona.

A nivel internacional, las búsquedas crecieron un 55% vs. las últimas dos semanas, y, en destinos, encabeza Río de Janeiro, seguido de Santiago de Chile, Florianópolis, Buzios y Madrid. Un paquete de viaje por 3 noches a Florianópolis, del 17 al 20 de abril, está a $1.005.894 por persona.

En tanto, el agente de viajes Daniel Puddu dijo que siempre hay consultas por Semana Santa, si bien este año ve menos movimiento pero mejores propuestas. “La gente contrata viajes más caros o por más días o no tan clásicos, sino cosas más específicas o especiales. Me llamó la atención que vendimos viajes a eventos como recitales, Fórmula 1, fútbol, etc. El turista se está empezando a dar gustos y ya no es solo ir a Europa a recorrer lo clásico, sino con agregados especiales”, detalló.

Para los fines de semana largos, lo que más vende Puddu es Río de Janeiro, que no supera los US$700 por persona si los pasajes y hospedajes se sacan con tiempo. En cuanto a destinos locales, señala que lo más elegido es Iguazú y Bariloche.

Por su parte, Carlos Nuñez, director Ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve), dijo que los destinos con mayor demanda para Semana Santa son, a nivel local, Mendoza, Salta, Bariloche e Iguazú y, en el plano internacional, Santiago de Chile, Río de Janeiro (y Brasil en general), Uruguay y Madrid, entre otros.

Para Julián Gurfinkiel, cofundador y CMO de la agencia Turismocity, lo más vendido es Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y Calafate más Ushuaia, pero señaló que hay destinos mucho más chicos, pero con crecimientos sorprendentes como, por ejemplo, Caviahue en Neuquén.

Por último, Brenda Gache, gerente de producto de Almundo, señaló que los destinos más elegidos para Semana Santa son, a nivel doméstico, Puerto Iguazú, Mendoza, Bariloche y Calafate, mientas que en lo Internacional encabezan Río de Janeiro y Cancún.

Durante el fin de semana extralargo de Carnaval, 2,8 millones de personas se movilizaron por distintos puntos del país , lo que representó un incremento del 7,6% con respecto a igual ocasión del año anterior, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En tanto, el impacto económico del feriado alcanzó los $701.064 millones, con un gasto promedio diario de $89.167, lo que fue igual a un aumento real del 33,8% en comparación con 2024.

