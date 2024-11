El truco casero para eliminar las hormigas del hogar con laurel y vinagre

Con la llegada del verano, las hormigas suelen ser un problema en los jardines, el interior de las casas y los departamentos. Si bien los factores por los que estos insectos aparecen pueden estar relacionados con la búsqueda de alimento o humedad, existe un producto efectivo y natural para eliminarlos por completo e impedir que regresen a formar sus hormigueros.

Aunque las hormigas suelen volverse una plaga muy molesta, para muchas personas exterminarlas con productos nocivos es atentar contra sus vidas. Una forma menos dañina de hacerlo es mediante la combinación de laurel y vinagre, dos productos que son encontrados fácilmente en cualquier cocina. Esta sustancia aprovecha sus propiedades repelentes para desorientar a las hormigas y alejarlas, sin poner en riesgo la salud de las mascotas ni las personas que habitan el hogar.

Con la llegada del verano suelen aparecer las hormigas con mayor intensidad (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Cómo preparar la mezcla de laurel y vinagre para desorientar a las hormigas

Para preparar este insecticida casero se debe utilizar agua, que será la solución líquida que diluya y combine a los otros dos ingredientes; laurel, que mediante sus propiedades aromáticas ahuyentará a los insectos; vinagre, que es el que produce la desorientación de las hormigas para que se alejen del hormiguero y no regresen; y por último, clavos de olor que también afectan a las hormigas por su penetrante fragancia.

Como primer paso se debe hervir en una olla 400 mililitros de agua, lo que equivale aproximadamente a una taza. Cuando se rompa el hervor deben agregarse dos o tres hojas de laurel y los clavos de olor. Nuevamente, encender el fuego y permitir que se hiervan durante 5 a 10 minutos, para que los aromas se liberen completamente en el agua.

El vinagre y el laurel poseen propiedades naturales que ahuyentan a las hormigas (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Luego retirar la olla del fuego y agregar 100 mililitros de vinagre. Con una cuchara revolver la mezcla para que los ingredientes se integren. Para poder esparcir correctamente este producto se recomienda verter el contenido en un atomizador o spray. De esta forma será más fácil llegar a puntos más difíciles del hogar en donde se esconden las hormigas, como pueden ser las ventanas, los zócalos de las puertas y las grietas en las paredes.

Cuando la invasión de hormigas es muy fuerte en el hogar, se recomienda rociar esta solución cada dos o tres días para poder mantener el efecto repelente. Que a los pocos días de haber echado el producto no se vean hormigas no quiere decir que se hayan ido del todo y si no se es constante en el tratamiento pueden volver a resurgir rápidamente.

Otros consejos para mantener a las hormigas alejadas del hogar

Aunque la combinación de laurel y vinagre es muy buena para exterminar a las hormigas, lo cierto es que no es el único cuidado que debe llevarse adelante para tener a raya a los insectos. Otros consejos muy efectivos son:

Mantener el lugar limpio de migajas y basura que pueda ser recolectada por las hormigas como comida.

Mantener las superficies secas, especialmente las mesadas de las cocinas o las canillas de los baños.

No permitir la humedad en las paredes.

Sellar las grietas y fisuras de las paredes para evitar que las hormigas entren y formen sus casas. Esto es muy importante porque de presentarse hormigueros internos, la fumigación después será mucho más difícil de realizar.

LA NACION