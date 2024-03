El truco de los hoteles para limpiar en profundidad los colchones y hacer que luzcan como nuevos

Escuchar

Si de limpieza se habla, los hoteles sirven en algunos casos para replicar algunas técnicas y ponerlas en práctica en el hogar. En las redes sociales no faltan los tips que se vuelven furor y el de cómo limpian en profundidad los colchones en esos lugares no pasó desapercibido, más que nada por lo sencillo del truco.

Con el paso del tiempo, en el colchón comienzan a acumularse manchas y es por ello que son muchos los tips de limpieza que se recomiendan, aunque no todos cumplen con el objetivo. Sin embargo, un reciente video se volvió viral al demostrar lo sencillo y efectivo que puede ser dejarlo reluciente.

El colchón suele ser un lugar donde proliferan los gérmenes (Foto Pexels)

“Este es el secreto de los hoteles”, explicaron desde la cuenta de Instagram Remedios en Casa, la cual se destaca por compartir tips para lograr la mejor limpieza del hogar. En este caso, mostraron la forma más efectiva de volver a tener el colchón como nuevo.

Según explicaron allí, decirle “chau” a las manchas de un colchón puede ser muy sencillo. Para eso se necesitan los siguientes ingredientes y utensilios:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de pasta de dientes

1 tapón de detergente

4 cucharaditas de agua oxigenada

agua caliente

1 trapo

1 plancha

El truco para limpiar el colchón no tardó en volverse viral (Captura video)

Paso a paso

En primer lugar, se deben mezclar todos los ingredientes. Una vez que se obtiene una consistencia homogénea, se moja un trapo con esa preparación y se lo coloca sobre la plancha, que debe estar caliente.

Cuando la plancha está cubierta por este paño, se prende y se pasa por todo el colchón. De esta manera, el vapor actúa sobre la superficie y puntualmente sobre la mancha. Esto se puede realizar varias veces.

Pasamos un tercio de nuestra vida en horizontal y no solemos tratar como se merece a nuestro colchón Getty

Al finalizar la tarea, es importante dejar descubierto el colchón por algunos minutos para que no se genere humedad en la superficie. Cuando esté completamente seco y sin manchas, podrás colocarle las sábanas.

Muchos usuarios ya aplicaron este truco infalible y no dudaron en comentarlo en redes sociales. “Yo lo hice y sí funciona. Después de intentarlo con otras cosas que no funcionaron, decidí intentarlo y sí, es muy efectivo, la plancha es la clave porque con solo el líquido no funciona. Hagan la prueba, no pierden nada” y “Efectivamente logré sacar todas las manchas de mi colchón. Gracias por esta información”, fueron algunos de ellos.

LA NACION