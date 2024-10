El truco definitivo para conservar los tomates por un mayor tiempo

Escuchar

El tomate es una de las frutas comunes que se puede encontrar en la mesa de los argentinos, ya que su uso sirve para salsas, ensaladas y otras cosas. Debido a que la Argentina atraviesa el inicio de la primavera, las temperaturas comienzan a ascender y con ello, preservar este alimento de forma óptima, nos permitirá tenerlos disponible en cualquier ocasión. Descubrí el método definitivo para conservarlo lejos de la heladera y sin que se pudra.

Los expertos coinciden que guardar el tomate en la heladera propiciaría que se quede sin sabor, al igual que el mismo aire que emite el electrodoméstico, también haría que pierda ciertas propiedades. Para ello, se analizó cuál es la mejor forma de cuidar a esta fruta y que dure el mayor tiempo posible.

Se recomienda guardar el tomate fuera de la heladera para que el frío no afecte su vida útil (Foto ilustrativa: PEXELS)

Lejos de lo que piensa la mayoría, Harold McGee, experto en ciencias de la alimentación, sugirió en su libro On Food and Cooking, que los tomates no se expongan al frío de la heladera. En su lugar, indicó que lo mejor sería depositarlos en un recipiente a temperatura ambiente. Si todavía están verdes, mucho mejor, porque podrán madurar de manera natural.

Luego de su estudio, concluyó que al tratarse de un producto de “clima cálido”, deberías simplemente dejarlo de la forma en que se desarrolló. Incluso, sostuvo que al ponerlo en un espacio de más frío, el gusto real se pierde y para que este vuelva, recomendó retirarlo de la heladera dos días previos al consumo. Cualquier cosa que no esté madura, sufrirá en la refrigeración, desde el sabor, la coloración y tendrá una textura harinosa, remarcó.

El medio en inglés Food52, que destacó las palabras de McGee, advirtió sobre las temperaturas por debajo de los 12 grados Celsius, que detienen la actividad enzimática productora del sabor de los tomates verdes y aunque estén maduros, esto influye directamente en su gusto.

El tomate puede durar fuera de la heladera, a temperatura ambiente y en un rincón seco y aireado Unsplash

Además, Serious Eats estudió el aspecto de los tomates sin refrigeración y expuestos al calor, con el fin de recomendar a las personas una preservación segura. “Como los tomates de temporada para el mercado ya están perfectamente maduros, se benefician muy poco del tiempo adicional en el calor y, en muchos casos, se ven perjudicados por él, mientras que la heladera causa un daño mínimo una vez que los tomates están maduros”, concluyó.

El truco definitivo para conservar los tomates frescos

Luego de las investigaciones que se realizaron en torno a esta incógnita, los expertos sugirieron no guardarlo en la heladera, sino depositarlo en un recipiente a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa, para así evitar que los rayos y el calor dañen y aceleren el proceso de descomposición.

Preservar los tomates en un sitio seco y sin humedad, asegurará una vida extensa del fruto (Fuente: ARCHIVO)

En tanto, deberías tener en cuenta los siguientes pasos:

No lavés los tomates antes de consumirlos, ya que el agua puede contribuir a su rápido deterioro.

Dejá el recipiente con los tomates en un lugar seco y que no esté húmedo.

Separá los tomates verdes de los maduros. Los primeros liberan gas etileno que acelera la descomposición del fruto.

Posicionalos con el tallo boca abajo, esto impedirá que se desarrolle humedad y que por ende aparezcan hongos.

Al comprar tomates, elegí los que se encuentren maduros y con un color homogéneo. Que no tengan manchas o que estén blandos.

Que la temperatura ambiente no supere los 20 °C, para que esta no dañe a los tomates.

Propiedades del tomate

Tanto para ensaladas, salsas o mermeladas, esta fruta es de uso cotidiano y gracias a un correcto cuidado de la misma, se podrá disfrutar de sus beneficios. Entre ellos, posee propiedades anticancerígenas, antiangiogénicas, fibra, vitamina C y el ácido ferúlico. Previene enfermedades cardíacas y riesgo de sufrir aterosclerosis.

