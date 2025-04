La casa que parece normal pero que asusta a todos por dónde está el baño

En Sheffield, Inglaterra, una casa de tres ambientes llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. Con una amplia oferta en la zona, los corredores inmobiliarios, quienes deben ofrecer la propiedad a futuros compradores, quedaron sorprendidos por la diagramación de la vivienda.

Una casa ubicada en Sheffield sorprendió a posibles compradores por la diagramación

Con varias piezas y una cocina equipada por completo, los agentes inmobiliarios quedaron sorprendidos al no encontrar el baño, un lugar indispensable en cualquier hogar. Sin embargo, al recorrer las instalaciones, se percataron de que el inodoro estaba escondido en un pasillo por debajo de la escalera que conduce al segundo piso de la casa.

Sin tener una puerta o pared divisoria, el baño, completamente improvisado, sorprendió a diferentes inmobiliarias, quienes sugirieron, en primer instancia, reconfigurar este sector de la casa para no ahuyentar a las personas que la visiten.

El inodoro, debajo de la escalera, sorprendió a los agentes inmobiliarios

Según detalló el sitio The Sun, el inmueble está tasado en 375 mil libras esterlinas (518 millones de pesos) y causó un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios no dejaron pasar esta configuración inédita de la casa.

“No me extraña que quieran mudarse, están hartos del mal olor en toda la casa”; “Al menos no tienes que terminar antes de abrir la puerta principal”, fueron algunos de los comentarios más destacados de una propiedad que se comercializa bajo la agencia Your Property Agent.

Otra casa, otro problema

Un hombre se puso en campaña para modernizar su hogar y encontró algo inesperado debajo de una placa de parquet. Al tener 300 años de antigüedad, el mobiliario necesitó de una lavada de cara y debajo del piso, el nuevo propietario se topó con restos de choclos.

“Encontré 150 piezas de maíz en el suelo. Mi casa es del siglo XVIII”, expresó el propietario en la plataforma Reedit. Este hecho totalmente insólito e inusual lo obligó a limpiar todo el espacio para retirar los restos de choclo y así volver a poner las tablas de parquet para completar la superficie.

Un hombre quiso arreglar el piso de su casa y cuando retiró el parquet descubrió un cúmulo de maíz seco (Fuente: Reddit - The Sun)

A pesar de encontrar todos estos restos de vegetal, el propietario indicó que no existió, durante el último tiempo, ningún olor raro o indicio de que se iba a topar con esta extrañeza.

“Lo más probable es que no se biodegradara porque el clima no lo afectó y estaba cerrado”, indicó acerca de los restos de comida que fueron retirados de inmediato de la zona.

Por otra parte, The Sun, el medio que reveló esta curiosa noticia, explicó que el maiz en cuestión podría ser utilizado como un “aislante natural”, una técnica empleada hace más de un siglo con resultados sorprendentes.

El hombre halló 150 piezas de maíz en el suelo de la propiedad (Fuente: Reddit - The Sun)

Como sucede en la lógica que impera en las redes sociales, los usuarios remarcaron sobre esta técnica aislante, aunque también deslizaron la posibilidad de que un animal haya utilizado ese espacio en algún momento como refugio.

