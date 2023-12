escuchar

A través de una original iniciativa, unos jóvenes tomaron la decisión de “contratar” a dos ovejas para cortar el pasto de su jardín y rápidamente se volvieron virales. La estrategia, que demostró ser una excelente solución ecológica, fue aplaudida por cientos de usuarios en TikTok y recibió un sinfín de opiniones al respecto.

A través de la plataforma virtual, el joven @felipeshinya expresó su malestar ante el inconveniente de no poder mantener en condiciones el exterior de su hogar y la acción que emprendió su familia al respecto. “Ya no sabíamos cómo afrontar el tema de cortar el pasto… ¡El nivel de jungla!, introdujo en el video que compartió.

Acto seguido, reveló: “Mis hermanos con los vecinos tuvieron una maravillosa idea. Al toque entendieron su cometido”. Por otro lado, mostró cómo fue el procedimiento: los dos animales se instalaron en el área designada del patio, luego pastaron y por último cortaron el césped de manera natural. ¿El resultado? Un éxito.

Las declaraciones que el autor deslizó en la filmación dieron pie para que miles de personas reaccionen a través de un sinfín de mensajes. Si bien hubo aquellos que aplaudieron esta técnica, muchos hablaron sobre sus propias experiencias y no se mostraron de acuerdo con lo expuesto.

“Ojo con las ovejas, ya que arranca la raíz y no vuelve a crecer nada”, expresó un usuario. “Nosotros hicimos lo mismo, pero nos comieron hasta los brotes de los árboles, no recomiendo”, agregó otro. “A veces hay gente que te lleva sus ovejas o cabras para trabajar, y si las controlás te dejan todo perfecto”, apuntó un tercero. “Tuve la maravillosa idea… 3 meses duraron en casa, las regalé, no comían el pasto, se comían los árboles”, aseguró otra.

Algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación viral TikTok

¿Es realmente efectiva esta técnica de eco pastoreo?

Según consignó el medio Energie, el eco-pasturaje es una opción ecológica interesante en entornos de este tipo. “Apela al comportamiento de alimentación en los herbívoros para asegurar el mantenimiento mediante el pastoreo de hierba y vegetación. Permite una reducción del impacto ambiental, porque reduce insumos y residuos, fertilización natural del suelo, ausencia de ruido, entre otras. Esta permite también el mantenimiento de zonas de difícil acceso (zonas húmedas, matorrales, sotobosque, entornos empinados”, explican.

Asimismo, destacaron que se trata de un método antiguo que se utilizaba especialmente en las áreas rurales y montañosas. A lo largo de los años, su uso decayó debido a la implementación de recursos químicos y mecánicos. “El eco-pastoreo recientemente hizo una reaparición, beneficiándose de la conciencia creciente general del medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad. El objetivo principal del eco-pastoreo no es la rentabilidad económica, sino el mantenimiento o la restauración del medio del entorno, a la par con reducir los costes de gestión”, aclararon.

La técnica de eco pastoreo se utiliza en muchos lugares alrededor del mundo

A pesar de que esta técnica no se puede implementar por lógica en lugares urbanos, ganó popularidad en comunidades con terrenos rurales como una elección sostenible para el mantenimiento de los espacios verdes. De esta manera, y a través de un clip que acumuló más de 600 mil reproducciones, el protagonista de esta historia demostró que hay otras vías más naturales a la hora de cortar el césped de los hogares.

