Cumplir el sueño de tener una casa propia es una de las grandes metas que muchas personas se plantean en el momento de buscar consolidar una familia, encontrar una estabilidad o simplemente conseguir este gran proyecto por mérito propio. Sin embargo, aunque parece un sueño casi universal, hay lugares como Suiza en los que esto es todo un acontecimiento, donde unos pocos se dan el “lujo” de tener una vivienda propia.

Este país europeo es uno de los lugares más emblemáticos del continente, por su estructura económica, su calidad de vida, sus ciudades universitarias y su metrópoli boutique a orillas del agua.

Imagen de la región del Cantón de Jura, de donde provienen Arnaud y su familia. Jura pertenece a la parte francófona de Suiza.

No obstante, parece que sus habitantes, a pesar de vivir en uno de los países más exitosos a nivel socioeconómico, no pueden tener el gusto de comprarse una casa o ser propietarios de un predio. De acuerdo con el New York Times, los nueve millones de residentes de Suiza se encuentran entre las personas más ricas del planeta y, en su mayoría, son inquilinos.

En términos de metros cuadrados, Zúrich es aproximadamente un 80 por ciento más cara que París. La edad media de quien compra una vivienda por primera vez en Suiza es de 48 años, 15 años más que en la vecina Francia. Aunque tengan buenos trabajos, o sean incluso gerentes de compañías, su sueldo y ahorros no alcanzan para adquirir una vivienda.

“Creo que la mayoría de la gente en Suiza todavía sueña con una casa unifamiliar y un jardín, pero simplemente ya no es posible”, afirma Andreas Weber, de 36 años, director general de Corefinanz, una agencia hipotecaria y habitante de Zúrich en entrevista para el periódico estadounidense.

Esto evidencia que los arrendamientos, casi que son el orden del día y que pasada la media de los 40, muchos aún habitan en alquiler, ya que las casas en las zonas urbanas pueden tener un costo de 8,3 millones de dólares, incluso por una estructura básica y sin lujo, según Times.

Hotel en el paso alpino de Suiza Shutterstock

Esto crea una brecha en términos de riqueza entre propietarios e inquilinos de una manera casi estrafalaria. De acuerdo con un estudio de Ursina Kuhn de la Fundación Suiza para la Investigación en Ciencias Sociales en Lausana, a los 70 años, los propietarios de viviendas suizos son 11 veces más ricos que los inquilinos de su edad, y aquellos que logran ser dueños a los 30 son seis veces más ricos que sus arrendatarios de esa misma edad.

Sin duda, un país que tiene una gran riqueza y un gran nivel de desarrollo, pero con la que no se podría soñar en tener algún predio en caso de emigrar o intentar radicarse.