El Imperio Romano fue uno de los más vastos de toda Europa. Se expandió desde el norte de África y parte de medio oriente hasta el Viejo Continente en casi su totalidad. Su cultura se esparció por diferentes rincones y consigo llegaron variados elementos que en la actualidad son descubiertos por especialistas y aficionados. Muchos de ellos son herramientas, utensilios de cocina o armas, pero en Morton Disney, Reino Unido, apareció un objeto geométrico que guarda un imponente misterio hasta hoy en día.

El Grupo de Historia y Arqueología de Morton Disney informó esta semana sobre este hallazgo que dejó sin palabras a los arqueólogos ingleses, ya que se trata de un dodecaedro metálico, con huecos y “protuberancias”. Este artefacto correspondió a la sociedad romana y de momento no se conoce su fin. Sin embargo, existen algunas especulaciones acerca del motivo por el que lo crearon.

Hasta ahora descubrieron 130 dodecaedros en las exprovincias romanas del noreste y que en su gran mayoría no están completos o tienen signos de desgaste, con excepción del que se encontró en Morton Disney, el cual sí cuenta con todas sus partes.

Estos objetos están hechos de metal fundido. Son un poco más grandes que una pelota de tenis y están huecos. Tienen 12 lados, con agujeros y detalles únicos. “El dodecaedro de Norton Disney es el único ejemplo encontrado en Midlands y es un ejemplo particularmente bueno. Está bien fundido, completo, sin daños y en excelentes condiciones. Es un ejemplo de artesanía muy fina, con acabados de alto nivel”, señala el informe que publicó la organización.

El equipo de voluntarios que ayudó en la investigación (Fuente: BBC/Rare TV)

Sobre su composición, detallaron: “Es un objeto de aleación de cobre. 75% cobre, 7% estaño y 18% plomo. Su altura total es de 8 cm. Su ancho total es de 8,6 cm y pesa 254 gramos”.

Sobre el contexto de la expedición, expresaron: “También es un hallazgo importante porque se encontró in situ, donde fue colocado deliberadamente unos 1700 años antes con cerámica romana del siglo IV en una especie de agujero excavado o pozo de cantera. Cuyo contexto necesitará más excavaciones arqueológicas para aclararse en 2024″.

Este pueblo es famoso en el Reino Unido debido a que allí se hallaron 33 de estos dodecaedros, pero el más reciente cuenta con un aspecto totalmente distinto a los anteriores, por lo que la incógnita sobre su función aún es una pregunta sin respuesta.

El equipo de arqueólogos aseguró que el dodecaedro podría haberse utilizado con fines religiosos (Fuente: BBC/Rare TV)

Sin tener certezas, los arqueólogos señalaron que se trataría de un objeto para el culto religioso, ya que los romanos eran demasiado supersticiosos y estos elementos servirían como presuntos amuletos. “No son de un tamaño estándar, por lo que no serán aparatos de medición. No presentan signos de desgaste, por lo que no son una herramienta. Tampoco son aparatos para tejer. Se requirió una gran cantidad de tiempo, energía y habilidad para crear nuestro dodecaedro, por lo que no se usó para propósitos mundanos”, sostuvo el equipo de especialistas.

Hacia el cierre de su informe, explicaron que esta investigación comenzó en una trinchera en junio del 2023, pero el clima les impidió continuar con el trabajo hasta que en enero de este año reanudaron las excavaciones, con la intención de encontrar una posible respuesta.