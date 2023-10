escuchar

En una entrevista, una experta en limpieza se refirió a los lugares clave que exponen si una casa está realmente limpia o no. Ya sea en sitios que se encuentran expuestos a simple vista o en rincones algo escondidos, los puntos señalados sirven como índice para medir el grado de pulcritud de una vivienda y cuál fue el interés de la persona que trabajó para eliminar la suciedad.

Diariamente, las redes sociales son el escenario para la circulación de todo tipo de contenidos. Dado el alto nivel de difusión de las plataformas, cualquier historia o dato puede llegar a miles de personas en cuestión de horas. En ese sentido, hay algunos formatos que se destacan por sobre todos. Más allá de las diferencias particulares de cada anécdota o recomendación, hay circunstancias en común que, generalmente, llevarán a que una publicación no pase desapercibida.

Eso es lo que ocurre con los consejos para la vida diaria y especialmente vinculados a la limpieza. Cualquier tip que ayude a mantener limpia la casa y sus distintos sectores será muy apreciado por los usuarios y seguramente alcanzará un alto grado de notoriedad.

En este caso, no se trató de un consejo, sino de una serie de alertas a tener en cuenta, ya sea a la hora de visitar la vivienda de otra persona o al momento de limpiar la propia casa y buscar que todo esté reluciente. Quien dio las pautas fue Diana Cruz, una experta en limpieza que se dedica justamente a acondicionar los hogares en ese aspecto antes de que sean ocupados por inquilinos de la plataforma Airbnb. En diálogo con Business Insider, reveló cuáles son los tres puntos claves a tener en cuenta para comprobar si una casa está limpia.

Las sábanas son el primer punto de revisión para saber si una casa está limpia Carlos Barruz / Yök - Living

En primer lugar, es muy importante chequear las sábanas. Además del hecho de cambiarlas regularmente, se debe prestar atención y olerlas para verificar que estén completamente limpias. En caso de no estarlo, esto suele ser una señal de deficiencia en otras partes del hogar.

En esa misma línea, otro punto clave de la vivienda es la ducha. Según la experta, para mantener una casa realmente limpia, no pueden aparecer pelos ni restos de shampoo o acondicionador en las paredes o el piso. Dado que el baño suele ser un sitio muy frecuentado por las visitas, la ducha suele estar a la vista, por lo que cualquier falla en este punto quedará expuesta.

La limpieza en la ducha es fundamental PEXELS

Por último, la mujer señaló un lugar que suele ser ignorado por la mayoría y que incluso en ocasiones se usa para acomodar cosas. De acuerdo a su testimonio, muchas personas no le dan importancia a la limpieza debajo de la cama. Además de que en oportunidades se topó con hogares donde se utilizaba este espacio para guardar zapatillas y otros objetos, también aseguró que suele haber polvo y mugre que se junta allí. Dado que no es un punto de la casa que está a la vista, muchos eligen no limpiarlo o hacerlo superficialmente.

De esta manera, con observar simplemente estos tres puntos, se puede determinar si se trata de una casa limpia. Por eso, será de gran importancia cuidarlos al detalle en el hogar propio.

LA NACION