Una profesional de la limpieza reveló cuáles son las cosas que jamás tendría en su casa. En un video, compartió parte de su rutina, que incluyó limpiar la suciedad de las ventanas, los pisos y otras superficies. Con su experiencia, invitó a la comunidad virtual a no dejarse llevar por el lujo y pensar en el largo plazo al momento de hacer alguna remodelación.

La mujer mostró todos los detalles en su clip, que suma hasta el momento 1,5 millones de reproducciones. A través de su cuenta @jetlagremedy dio todos los consejos. “Si tienes alguna de estas cosas, está totalmente bien. Es solo mi opinión”, resaltó antes de comenzar. Luego, mencionó entre su lista negra a los cepillos de silicona para los baños, así como los azulejos difíciles de limpiar.

Una de las tendencias en decoración del hogar son los grifos en negro mate, que parecen ser ideales para los amantes del estilo minimalista. Sin embargo, para la profesional de la limpieza no son sinónimo de lujo, sino un elemento que jamás pondría en su propio hogar. Por último, mencionó otro de los grandes artículos que son furor en algunos diseños, las mesas de cristal.

La comunidad virtual reaccionó a la publicación y agregó otros elementos de decoración o diseño a los que tampoco les encuentran sentido práctico: “Tenemos grifos negros y estoy de acuerdo. Se ven todas las migas. Los pasos son lavar como de costumbre, secar completamente, cubrir con aceite de cocina”; “Realmente querría que me gustaran los cepillos de silicona para inodoros, pero no limpian”; “Tener una mesa de cristal es la forma en la que sé que mi perro se subirá a la mesa, las huellas de sus patas no mienten”, escribieron entre las reacciones.

El problema de las superficies de vidrio

Debido al éxito obtenido con el video, la especialista decidió hacer una segunda parte para compartir otra selección de sus “más odiados”. En la grabación más reciente, que suma 234.7000 reproducciones, agregó algunos ítems. “En primer lugar, tenemos a los muebles con espejos”, destacó. Desde su opinión, ocurre lo mismo que con las mesas de cristal, son difíciles de limpiar y los calificó como anticuados. “Puedes ver todas las marcas de dedos y manchas”, mencionó.

En el siguiente comentario, la tiktoker habló de un clásico, las persianas venecianas, que muchas personas agregan en sus diseños por la manera en la que permiten controlar la entrada de luz. Además, la versión de madera es popular por ser fácil de mantener. No obstante, la profesional de la limpieza señaló que limpiarlas es “horrible”: “Lleva mucho tiempo, tienes que limpiar cada sección de una en una, empezando por arriba y bajando. Las tengo en mi casa de alquiler y haría lo que fuera por quitarlas”.

En los livings, uno de los elementos principales son los sofás. Para elegir el más práctico, la mujer instó a sacar de la lista los de piel, especialmente los blancos y aquellos en los que no se pueden sacar los almohadones para limpiarlos. Además, también evitaría los pisos de vinilo: “No solo tienen un aspecto horrible, sino que son muy difíciles de limpiar”.

Entre las reacciones, los miembros de la comunidad virtual volvieron a dar su punto de vista: “Como limpiador odio las persianas venecianas, pero como propietario son las mejores”; “Como dueña de una mascota, solo quiero sofás de cuero, ya que limpiar el pelo de la tela es un trabajo horrible”, agregaron.

