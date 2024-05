Expertos en psicología revelaron cómo detectar a una persona mentirosa en simples pasos

Escuchar

Gracias a la psicología se pueden comprender y explicar diferentes comportamientos del ser humano en su vida social, además de diferentes trastornos y rasgos de la personalidad. Incluso, en muchos casos, también se puede reconocer algunos aspectos como la mentira. Debido a diferentes estudios a o largo de los años, los profesionales de la salud mental han hallado los patrones que los caracterizan.

Una persona mentirosa es quien falta a la verdad y claro, no es que sea un síntoma de un problema grave, siempre y cuando no se realice con frecuencia y mala intención. Lo cierto es que las personas suelen mentir en el correr de su vida, desde que se es pequeño hasta la adultez. En su mayoría pueden resultar indefensas y su objetivo no es herir a un tercero, lo que se considera “mentira piadosa”. Sin embargo, cuando esto se repite sin cesar, se estaría frente a un mitómano, correspondiente a una enfermedad que deberá ser tratada de inmediato.

La psicología desarrolló diferentes técnicas para identificar a un mentiroso en simples pasos

Cómo reconocer a un mentiroso, según la psicología

Richard Wiseman, profesor de comprensión pública de la Psicología en la Universidad de Hertfordshire considera, debido a sus análisis, que un ser que miente oscila en su relato, existe una distancia marcada entre las respuestas que ofrece y omite ciertos detalles.

Por su parte, la American Psychological Association publicó un artículo en el que detalló los aspectos y patrones de respuesta comunes en las personas que suelen emitir algún engaño, en particular cuando son sospechosos de asesinatos u otro delito de gran envergadura.

En el siglo XX, el uso del detector de mentiras pareció una buena herramienta para resolver el misterio frente a perfectos estafadores. Pero más tarde se determinó que la tecnología presentaba fallas y los psicólogos perfeccionaron sus técnicas para dilucidarlos con facilidad.

En el artículo se aclara que esta práctica no es una ciencia exacta, pero que requiere de mucha precisión. Los profesionales de la salud mental alegan que cuando un sujeto miente sus pupilas se dilatan, lo que se refiere a un nivel de concentración y tensión mayor. Quienes escapan a la verdad, parecen más nerviosos y hablan en tonos de voz más alta. También es posible que aprieten los labios si se los compara con quienes dicen los hechos tal cual sucedieron.

Asimismo, el informe sugiere que los mentirosos no se ven más inquietos o parpadean más rápido de lo que se piensa, sino que esta reacción se desarrolla cuando tiene algo valioso qué perder. Por fuera de esto, su aspecto es tranquilo y pueden mirar directamente a los ojos a la persona que desean engañar.

Los expertos aseguran que los mentirosos suelen fallar en sus respuestas verbales, pero a diferencia de quienes dicen la verdad, pueden redactar a la perfección, ya que cuentan con mayor tiempo para pensar Freepik

Otra manera de descubrir la apariencia de un sujeto que mintió es gracias a la escritura. Según los investigadores, en una prueba de preguntas y respuestas entre quienes habían mentido y quienes no, los segundos tardaron menos tiempo en contestar el cuestionario que los que hablan con honestidad; sin embargo, a viceversa, si estos deben comunicarse de manera verbal, pues tardan lo suficiente para pensar algo correcto y que sea acorde a su mentira.

“Los mentirosos parecen más negativos, más nerviosos y quejosos y menos cooperativos, que quienes dicen la verdad”, remarcó el artículo a la vez que subrayó que en la escritura “evitan los pronombres en primera persona como ‘mi’ o ‘mío’, usan más palabras que connotan emociones negativas como ‘odio’ y ‘triste’ y usan menos palabras como ‘excepto’, ‘pero’ o ‘no’ que indican que pueden marcar la diferencia entre lo que hicieron y lo que no hicieron”.

De esta manera, los psicólogos desarrollaron diferentes elementos para identificar a un sujeto que dice calumnias. No obstante, los estudios siempre continúan en marcha, ya que no todos son iguales y las técnicas para ejercer la mentira cuando se trata de criminales puede tornarse difícil de descifrar.

