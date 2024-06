Filmó el extraño fenómeno que ocurre con el agua cerca de las tumbas del cementerio y el terror no tardó en aparecer

Escuchar

Los fenómenos extraños sucedidos en cementerios suelen provocar terror debido todas las ideas, historias y leyendas que rodean a esos lugares. Entre tumbas y silencio, pareciera que la posibilidad de encontrarnos con un ejército de fantasmas se hace más real.

En este caso, no se trata de ninguna presencia visible, sino de un hecho misterioso e intrigante que sucede con el agua cerca de tumbas -nichos, precisamente- ubicadas en una esquina del cementerio de Tigre. Allí, cuando el agua se empuja con un secador de piso, en cambio de irse por el desagüe, se estanca y forma remolinos aleatorios en distintos puntos de la misma área.

Así se puede ver en el video que publicó la cuenta de Instagram @bdcompany2023, dedicada a mostrar casos de “Ufología, conspiraciones, cambios climáticos e historias paranormales”, tal como dice la descripción del perfil con cerca de 300 mil seguidores.

El clip disparó una serie de teorías y especulaciones que se manifestaron en los comentarios de la publicación. Algunos dieron explicaciones técnicas, mientras que otros bromearon frente a las imágenes.

“Es increíble ver cómo una fuga de agua y aire que suben a la superficie crean un remolinillo”; “Está en ángulo y el viento sopla y obviamente produce revuelto o remolino, no caigan en estupideces”; “Eso es un fenómeno causado por el agua fría, que al entrar en contacto con la cerámica gira de acuerdo con el espíritu que esté presente ahí”; “Ese espíritu no fue al paraíso entonces se aferra al cuerpo, por eso está en el cementerio, esos son los espíritus que después esclavizan los brujos para hacer brujerías” y “Lo que más me asusta es el olor que debe tener ese líquido pestilente”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron.

La misma cuenta también recogió diversas hipótesis y mencionó que la más comentada es la que asegura que el movimiento y comportamiento del agua no se corresponde con una filtración y que parece moverse “por magnetismo”.

Además, el caso llegó a la plataforma X. Allí el usuario @CapitánHorton2027 compartió el video con sus diez mil seguidores y también se convirtió en viral. “Cementerio de Tigre. Algo pasa acá. Creer o reventar”, escribió en el tuit. Con más de un millón de vistas y casi 300 comentarios, al igual que en Instagram, la publicación se llenó de mensajes con distintas suposiciones y bromas acerca de la escena.

“Ahí donde cedió el piso están teniendo una fuga de gas. Brota por las baldosas rajadas y se arremolina”; “El alma de alguno en clase de Acquagym”; “Tiene pinta de ser fuga de gas. Si no lo arreglan pronto, van a reunirse muy pronto con los de las criptas”; “Metano y sulfuro de hidrógeno buscando salir proviene de los cadáveres en descomposición” y “Ya que el espectro, fantasma o el diablo (lo que sea) está jugando a los sustos que se ponga a limpiar”, fueron algunos de los comentarios más populares.

