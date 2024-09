Fue a pescar trucha, pero en el camino hizo un increíble hallazgo arqueológico: una Virgen gótica

Escuchar

Fernando Brey Quintela, un hombre de 42 años, pescaba en el río Sar dentro del paraje de Conxo, cuando se topó con una enorme piedra cubierta de musgo que llamó su atención. Su forma no era normal. Al acercarse para revisarla, se dio cuenta de que había realizado un asombroso hallazgo: era una pieza gótica valiosa para la historia de Santiago de Compostela. El hecho, ocurrido en 2020, movilizó a los arqueólogos, historiadores y antropólogos de la zona.

Quintela había ido a trabajar a una casa próxima al río. Tenía ganas de ir a pescar y les preguntó a los dueños de la vivienda si en ese tramo del arroyo podía encontrar truchas. Al confirmar este dato, el hombre salió a probar su suerte. Sin embargo, nunca se hubiese imaginado que su hobby con la caña terminaría en un hallazgo histórico para la comunidad.

Estaba pescando y realizó un asombroso descubrimiento arqueológico Youtube: El Correo Gallego

Esa pieza resultó ser una Virgen gótica, que según los especialistas, podría tratarse de una construcción del siglo XIV. Fernando Brey Quintela al darse cuenta de lo que tenía bajo sus pies, avisó inmediato a las autoridades, cuyos elementos decidieron mantener el hallazgo en secreto para evitar el robo de la pieza hasta que pudieran trasladarse los arqueólogos e historiadores especializados en el tema.

“Es una satisfacción. Estoy emocionado. Esto pasa una vez en la vida”, dijo Quintela al medio Faro de Vigo en ese entonces. Por su parte, Carlos Fernández, presidente de la Asociación para a defensa del Patrimonio Cultural Gallego (Apatrigal) explicó: “Este descubrimiento es impresionante porque podría ser la Virxe da Cuncha que estaba perdida”.

“Nos mojamos, pero la pieza es impresionante. Más, incluso después de haberla visitado de nuevo con los responsables de Patrimonio”, agregó Carlos Henrique Fernández Coto, también integrante de Apatrigal, tras participar en la expedición en la que se retiró la estatua de la Virgen del cauce fluvial del Sar. Actualmente, esta pieza de colección se encuentra está siendo estudiada y curada en el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago en España. Según informaron los especialistas, pesa entre 150 y 200 kilos y está “mutilada de cabeza”.

Que hacer si encuentro un objeto que parece tener valor histórico

Aquellas personas que crean que están en presencia de un objeto de posible valor histórico, deben evitar moverlo o limpiarlo, ya que esto puede comprometer su estado original que brinda información valiosa para los arqueólogos e historiadores. El proceder de Fernando Brey Quintela fue el correcto. El hombre de 42 años decidió documentar el hallazgo por medio de fotografías y a partir de esa evidencia, dio aviso a las autoridades.

Todos los ciudadanos que encuentren hallazgos de este tipo, deben contactar a los representantes del gobierno local, museos, universidades u oficinas de patrimonio histórico de la zona, ya que solamente ellos podrán ofrecer orientación sobre cómo preservar el objeto adecuadamente.

Es importante que las personas sepan que este tipo de objetos no pueden ser vendidos en el mercado. En la mayoría de los países, este accionar es ilegal. En España, el ministerio de Cultura exige a los particulares que comercian bienes culturales que notifiquen al estado sobre la transacción antes de hacerla. Esta venta no puede llevarse a cabo si no tiene los permisos adecuados.

