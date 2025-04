Ariane, la hija menor de Máxima Zorreguieta, cumplió 18 años: de la tragedia que la marcó de niña a su futuro en la realeza

Oficialmente, las tres hijas de la reina Máxima son mayores de edad. Este 10 de abril, la princesa Ariane, la menor de las tres, cumplió 18 años y se prepara oficialmente para asumir nuevos compromisos dentro de la familia real. Este miércoles la casa Orange-Nassau compartió los nuevos retratos de la joven princesa. A diferencia de sus hermanas, tiene un perfil más bajo y durante todo este tiempo sus intervenciones en las actividades fueron más limitadas, pero todo cambiará a partir de ahora. Se conoce poco de ella, solo que le encanta cabalgar, dibujar y tocar el piano. A lo largo de su vida, fue marcada por importantes sucesos que la impactaron de lleno.

En honor al cumpleaños número 18 de la Ariane, la casa real compartió nuevos retratos de la princesa (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Una tragedia que marcó a la familia Zorreguieta

El 10 de abril de 2007, en el hospital Bronovo de La Haya, nació Ariane Guillermina (Wilhelmina en inglés) Máxima Inés, la hija menor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima. Además de arrancar con la letra A, al igual que sus hermanas Amalia y Alexia, su nombre tiene detrás una importante historia familiar.

Su segundo nombre fue elegido en honor a la bisabuela materna de su padre, la reina Guillermina, que reinó entre 1890 y 1948. El tercero es herencia de los Zorreguieta. Máxima Blanca Bonorino González era la abuela de Jorge Zorreguieta, el padre de Máxima. Él eligió ese nombre para su hija y 35 años después ella decidió compartirla con su hija menor. Y por último, Inés, fue un tributo a una de las personas más importantes de la vida de la monarca nacida en la Argentina.

El 10 de abril de 2007, los reyes le dieron la bienvenida a su hija menor, la princesa Ariane Guillermina Máxima Inés (Foto: Instagram @queen.maxima / @koninklijkhuis))

Inés Zorreguieta era la hermana menor de la reina. Se llevaban 13 años. Tenían un vínculo muy estrecho y de hecho ‘Inesita’ fue una gran contención para Máxima durante su casamiento con el rey Guillermo Alejandro, ya que su padre Jorge Zorreguieta no asistió a la boda porque el parlamento neerlandés rechazaba la presencia de una persona vinculada a la dictadura militar argentina (fue secretario de Agricultura y Ganadería entre 1979 y 1981) y consideró que tenía “responsabilidad moral” en los delitos cometidos por el gobierno de Jorge Rafael Videla. María del Carmen Cerruti tampoco asistió a la boda de su hija y ambos siguieron el evento por televisión desde Londres. Durante la ceremonia en la catedral Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva) de Ámsterdam, el bandoneonista Carel Kraayenhof interpretó, a pedido de Máxima, el tango “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla como una forma de homenajear a su padre.

Guillermo y Máxima no solo eligieron el nombre de Inés para su hija menor, sino que la designaron como su madrina, junto al príncipe Guillermo de Luxemburgo, Baron Tijo Collot d’Escury, Antoine Frilling y Valeria Delger, una de las mejores amigas de la ahora reina.

Inés Zorreguieta (segunda arriba de izquierda a derecha) era la hermana menor de Máxima Zorreguieta y fue elegida como una de las madrinas de la princesa Ariane Archivo

Cuando tenía 11 años, Ariane fue golpeada por una brutal tragedia: la muerte de su madrina Inés, a los 33 años. El 7 de junio de 2018, la hermana menor de Máxima fue encontrada muerta en su departamento del barrio porteño de Caballito. Las primeras versiones de la Policía indicaban que se trató de un suicidio.

Máxima, su marido y sus tres hijas viajaron de urgencia a Buenos Aires para darle el último adiós a Inés en el cementerio Memorial de Pilar. En el último adiós, sonó la canción “Knockin’ On Heaven’s Door” de Bob Dylan. “Mi querida y pequeña hermana Inés estaba enferma. No podía encontrar la felicidad y no podía curarse”, dijo la reina en su primera aparición pública tras el fallecimiento de su hermana. A partir de este hecho, Zorreguieta mostró un importante compromiso en temas de salud mental. Con frecuencia da charlas y participa de actividades en su rol de presidenta honoraria de la fundación Mind Us, la cual busca ayudar a los jóvenes con estas afecciones.

Inés falleció el 7 de junio de 2018 a los 33 años; “Mi querida y pequeña hermana Inés estaba enferma. No podía encontrar la felicidad y no podía curarse”, dijo Máxima tras su fallecimiento

“Sabíamos que ella no estaba bien desde hacía tiempo, en los últimos ocho o nueve años. Y aun así seguía existiendo un tabú entre nosotros, no hablábamos de ello. No conocíamos exactamente cuál era su diagnóstico. No sabíamos realmente cómo ayudarla”, sostuvo Máxima en mayo de 2021 durante una entrevista con Matthijs van Nieuwkerk para la Televisión Nacional de Holanda. “Ella tenía una depresión, un desorden de la personalidad. Hicimos lo mejor que pudimos para ayudarla y apoyarla, pero la realidad es que no somos profesionales. Estuvo internada varias veces, pero pensás que no sabés si es lo mejor para ella. Creo que hay mucho que hacer todavía en el tema de la salud mental”, expresó.

Un delicado problema de salud que preocupa a la realeza neerlandesa

Se sabe poco sobre la princesa Ariane, puesto que, tal y como lo hicieron con el resto de sus hijas, los reyes pidieron siempre preservar su intimidad todo lo posible. Si bien se sabe que la joven juega al hockey, dibuja, pinta y le encanta andar a caballo, este año fue la propia Máxima quien sorprendió a todos al hablar públicamente del problema de salud que enfrenta su hija menor. En febrero de estea año, Zorreguieta participó en la conferencia Clicks & Issues: Young and Online (Clics y problemas: Jóvenes y en línea) organizada por UNICEF Países Bajos, la fundación MIND Us y la ciudad de Ámsterdam en el marco del Día de Internet Segura y, según replicó el sitio Het Laatste Nieuws (HLN), durante una de las charlas contó que la adolescente tiene problemas de visión debido al “tiempo que pasa frente a la pantalla”.

La princesa Ariane de pequeña junto a su madre, Máxima Zorreguieta (Foto: Instagram @queen.maxima / @koninklijkhuis)

A partir de esto, indicaron que una portavoz del Servicio Nacional de Información detalló que la princesa tiene dificultades para enfocar correctamente los ojos. Esto afecta su visión, puesto que es un problema que puede generar fatiga ocular, dolores de cabeza y malestar a la hora de leer o utilizar dispositivos electrónicos. La reina decidió compartir el problema de salud de Ariane para concientizar sobre las consecuencias que puede tener la alta exposición a las pantallas, dado que ella misma lo experimentó dentro de su familia.

La casa real reveló que la princesa Ariane tiene como hobbies dibujar, tocar el piano, andar a caballo y jugar al hockey (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Aunque la casa Orange no dio más detalles respecto a este tema, lo cierto es que de pequeña, la hija menor de los reyes de los Países Bajos tuvo serios problemas de salud. Cuando tenía tres semanas de vida debió ser ingresada Centro Médico de la Universidad de Leiden por una afección respiratorio y permaneció un par de días en neonatología. A los ocho meses, volvió a sufrir problemas respiratorios mientras se encontraba en la Argentina junto a su familia y un año debió ser nuevamente hospitalizada por la misma afección.

El presente de la princesa Ariane y los cambios en su vida tras alcanzar la mayoría de edad

El 30 de abril de 2013, veinte días después de su cumpleaños número seis, Ariane se convirtió en la tercera en la línea de sucesión al trono, puesto que tras la dimisión de su abuela, la princesa Beatriz, su padre asumió como rey de los Países Bajos y su madre como reina consorte. Durante los últimos años la joven princesa estuvo íntegramente enfocada en sus estudios. En 2023, finalizó su paso por el Instituto Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya y decidió continuar sus estudios secundarios en el Colegio del Mundo Unido del Adriático (United World College of the Adriatic) ubicado en la ciudad italiana de Duino.

La princesa Ariane estudia en el Colegio del Mundo Unido del Adriático, en Duino, Italia (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En estos 18 años su actividad pública fue bastante limitada y al contrario de sus hermanas mayores, no participó de muchos eventos reales. De hecho, solo se sumó a las celebraciones por el Día del Rey, que tienen lugar el 27 de abril, fecha del cumpleaños del rey Guillermo Alejandro, y posó junto a sus padres y sus hermanas en las sesiones de fotos familiares anuales.

Las princesas Ariane, Amalia y Alexia junto a su madre en los festejos del Día del Rey de 2024 (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

No obstante, al haber alcanzado la mayoría de edad, la agenda de la princesa sufrirá algunas modificaciones. Ariane será distinguida por su padre con la gran cruz de la Orden del León de los Países Bajos, la cual recibieron sus hermanas cuando cumplieron 18 años.

Los retratos de las princesas de los Países Bajos por sus 18 años

Ahora estará en condiciones de participar del Día del Príncipe (Prinsjesdag), un importante evento que tiene lugar el tercer martes de septiembre, en el cual el Senado y la Cámara de Representantes llevan a cabo la reunión de Estados Generales para presentar sus propuestas para el próximo año y reflexionar sobre la situación del país. Además de decir presente en el Teatro Real de La Haya, podrá saludar desde el balcón del Palacio Noordeinde, junto a sus padres, sus hermanas y sus tíos, el príncipe Constantijn (hermano del rey) y la princesa Laurentien.

Al haber alcanzado la mayoría de edad, la princesa Ariane participará de más actividades reales (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Asimismo, según señaló el sitio neerlandés Vorsten, durante el verano europeo la joven hablará con los medios durante su primera conferencia de prensa real. Aunque el rol de Ariane en la realeza será limitado en comparación con el de su hermana mayor, la princesa Amalia, quien es la heredera directa al trono, hay mucha expectativa por verla públicamente en su rol de miembro de la realeza.

También hay mucho entusiasmo por ver el estilo que adopta a la hora de vestirse, puesto que, teniendo en cuenta a su madre y a sus hermanas, probablemente sus outfits den mucho de que hablar.