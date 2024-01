escuchar

Steve Jobs se convirtió, en el tiempo, en un modelo a seguir por las personas. Con un proceso metódico y efectivo, el cofundador de Apple dejó una huella en sus fanáticos, quienes, a pesar de su muerte en octubre de 2011, aún continúan replicando sus frases para intentar llevarlas a su rutina diaria.

Aparejado a ello, la irrupción de las redes sociales y, principalmente, del avance de la tecnología, trajo aparejado un sinfín de cuestiones como por ejemplo darle veracidad a frases o conceptos de distintos referentes. Así fue como una página de Facebook decidió emitir un posteo con una declaración de Jobs, la cual se constató, al tiempo, que nunca la dijo y así se produjo un engaño masivo.

“La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos”, es la frase en cuestión que se replicó a lo largo y ancho de las redes, teniendo una gran repercusión, aunque algunos sitios se encargaron de desmentir que sea de la autoría de Jobs.

Un sitio especializado desmintió una frase de Steve Jobs Archivo

Según la página web Chequeado -avalado por la Red Internacional de Verificación de Hechos- esta reflexión que resalta los valores humanos por sobre lo monetario no fue pronunciada por el empresario en sus últimos días de vida y generó una gran confusión entre los usuarios.

Para ser más preciso en el diagnóstico y así evitar confusiones futuras, Chequeado indicó que ese pequeño fragmento estuvo articulado durante años a una especie de testamento que lanzó Jobs antes de fallecer producto de un cáncer de páncreas: “En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar: ‘La vida’”.

Y agregó, en la misma línea: “A medida que crecí me di cuenta de que un reloj de $300 y uno de $3.000.000 muestran la misma hora. Que con un automóvil de $150,000 y uno de $15.000.000 podemos llegar al mismo destino. Que un vino de $150 o uno de $1500, generan la misma “resaca”. Que en una casa de 300 metros cuadrados, o en una de 3000, la soledad es la misma. La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos”.

Steve Jobs se convirtió, con el paso del tiempo, en un referente para las personas Archivo

Al ser publicada en una cuenta anónima de Facebook, se empezó con el proceso de verificación que incluyó varias búsquedas en el motor de Google, Snopes, Maldita y Reuters Fact Check dando un resultado negativo, sin ser respaldada en absoluto.

A su vez, esta frase de Jobs tampoco fue avalada por su hermana Lisa, quien decidió redactar un libro con las memorias del empresario y en ningún momento da crédito a esta declaración apócrifa que dio vuelta en las redes en los últimos años.