El CEO de Apple reveló el truco con el que Steve Jobs construyó su imperio; “nadie será como él”

escuchar

Cuando Tim Cook asumió el liderazgo de Apple, en 2011, luchó para cimentar su propio legado, sobre todo ante las inevitables comparaciones con el poderoso liderazgo de su predecesor, Steve Jobs. En una entrevista reciente, reveló la razón por la que no puede hacer las cosas de la misma manera y cuáles fueron las mayores enseñanzas que le dejó quien fue uno de los empresarios tecnológicos más destacados de la historia.

Su rutina comienza desde temprano, se levanta a las 5 de la mañana y lee todos sus correos, según reveló en el encuentro con la revista estadounidense GQ, en un reportaje de este mes. Su dirección de mail es fácilmente visible en cualquier motor de búsqueda, por lo que disfruta saber lo que los clientes piensan de sus productos. Luego entrena y recién después empieza el día en la sede corporativa de la empresa que encabeza desde 2011. Según se describe a sí mismo, es un líder que “intenta que lo urgente no se apodere del día”. La mayoría de las veces sale de la oficina a las 18.30 o 19 hs.

Tim Cook comparte las enseñanzas de Steve Jobs (Archivo)

Cuando conoció a Jobs, se sintió atraído por la idea de trabajar con un genio creativo: “No era una especie de magia de Silicon Valley. Este tipo realmente quería cambiar el mundo; ese era su truco. Y nunca había visto eso en un CEO”.

“Sabía que yo no podía ser Steve”, reconoció también Cook, de 62 años, en la entrevista, pero la razón no se debía solo a él. “Nadie podrá ser Steve. Creo que era una persona única, un original en todos los sentidos. Así que lo que tenía que hacer era ser la mejor versión de mí mismo”, agregó.

Los inventos de Apple, que empezaron por el Apple I de 1976 y el Apple II de 1977, y que evolucionaron a todas las sofisticadas formas de tecnología que existen hoy en día, cambiaron la forma en la que los seres humanos interactúan y se relacionan. Por tantos logros, Jobs, confundador de Apple, es venerado dentro de la industria tecnológica aún, al igual que, Jonathan Ive, antiguo jefe de diseño de Apple. Desde la muerte de Jobs, Cook dirige la empresa y le da forma al proyecto en la actualidad.

Steve Jobs marcó grandes innovaciones en la industria tecnológica Archivo

El truco que Cook tomó de Steve Jobs

Pese a que intenta seguir su propio estilo, no significa que no admire a Jobs. En particular, mencionó que alababa la manera en la que exigía a todo el mundo en Apple el mismo nivel de creatividad y superación de los límites, independientemente de si trabajaban en ingeniería, marketing o cualquier departamento. Una característica con la que Jobs construyó su imperio.

Cook fue testigo. Antes de asumir como CEO, era director de operaciones y supervisaba las ventas y transacciones mundiales de la empresa. “Tratábamos de ser innovadores y creativos en las operaciones, al igual que éramos creativos en otros lugares”, comentó. “Fundamentalmente teníamos que serlo para construir los productos que diseñábamos”.

Su formación también lo hizo ganar detractores cuando asumió el nuevo puesto, porque algunos afirmaban que no era un “hombre de producto” como Jobs. Según dijo Cook en la Code Conference 2022, de Vox Media, Jobs fue “el mejor profesor” que ha tenido: “Esas enseñanzas perduran, no solo en mí, en un montón de gente que está en Apple”.

Con el liderazgo de Cook, Apple también alcanzó grandes hitos e incluso amplió su oferta de servicios, con su propia plataforma de streaming. “En realidad no miramos mucho hacia atrás en la historia”, afirmó. “Siempre nos centramos en el futuro e intentamos sentir que estamos en esa especie de línea de salida en la que puedes soñar de verdad y tener grandes ideas, que no estén limitadas por el pasado de alguna manera”, agregó en la entrevista.

LA NACION