A lo largo de los años, y a medida que avanza la tecnología, el ser humano invierte en investigaciones para saber si existe vida más allá del planeta Tierra. En este sentido, existen fuertes sospechas de que un feto momificado hallado en Colombia podría ser la respuesta a la pregunta que todos se hacen, ¿se trata de un ser “alienígena”? Ante esta incógnita, los especialistas fueron más cautelosos y dieron su veredicto al respecto.

Este presunto “alienígena” fue encontrado en Colombia. Una fuente anónima le hizo llegar las fotografías del mismo al investigador extraterrestre español Josep Guajirro, quien se encontró con este ser de cráneo alargado, ojos rasgados y una cantidad inusual de costillas, dado que en vez de tener 12 como el ser humano, contaba con tan solo 10.

Este presunto "alienígena" fue encontrado en Colombia

El investigador, por su parte, confirmó que murió en posición fetal, pero a falta de evidencia no quiere dar un veredicto impudente sobre esta situación y aún no lo califica de extraterrestre. “Mi fuente me dijo que vino de Colombia. No puedo saberlo exactamente porque carezco de datos verificables”, indicó el especialista en el portal Espacio Misterio.

Asimismo, profundizó en más detalles. “Una mirada más atenta a la morfología de este pequeño ser nos permite observar la postura de sus extremidades inferiores, con las rodillas dobladas, como si acabara de salir de una posición fetal y el detalle -no baladí- del cordón umbilical, una característica única de los mamíferos placentarios. Este cordón de vida es un conducto flexible que une al feto con la placenta y constituye su única fuente de oxígeno y nutrientes”, explicó.

Este pequeño ser cuenta con un cráneo desproporcionado, con ojos rasgados y una protuberancia ósea en la parte superior de la cabeza

A pesar de que la fuente quería saber si se trataba de un “alienígena”, el investigador fue contundente en su devolución. “Pese a todo, parece tratarse del feto de un mamífero con algún tipo de malformación”, indicó.

No obstante, las características de este pequeño ser le recordó a Ata, el esqueleto momificado hallado en un pueblo minero abandonado conocido como La Noria, en Atacama, Chile. El mismo fue encontrado en el 2003, su cuerpo era de unos 15 centímetros y sus huesos tenían consistencia de las de un niño. Si bien en su momento no se lo vinculó con un alienígena, sí llamó la atención porque se podría tratar de una especie de primate aún no reconocida, un tipo de deformidad humana o incluso algo totalmente diferente.

“Precisamente hay una conexión de ambos especímenes en Colombia”, continuó Guajirro y citó a la investigadora Gilda Mora, quien aseguró que tenía noticias de estos seres desde los tiempos de la conquista española. Incluso en la actualidad, existe referencia ellos en un lugar llamado “El cerro de los enanos”, en Colombia, la cual es de muy difícil acceso. Según cuentan las leyendas, se trata de unos seres de unos 40 centímetros, que vivieron en lo alto de las montañas.

Lo cierto es que este pequeño ser encontrado en Colombia está lejos de ser de naturaleza extraterrestre, pero se acerca a la posibilidad de tener un vínculo con el de Atacama, Chile. Cualquiera sea la conclusión a la que llegue la ciencia, no se trata de un ser humano común y corriente.

