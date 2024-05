Qué es el cushioning, la nueva tendencia en citas que genera polémica

Escuchar

Las nuevas tecnologías, además de generar avances en la forma en la que concebimos el mundo, traen consigo una nueva forma de relacionarnos entre todos. Por ejemplo, hoy una persona, gracias a su smartphone, puede localizar una calle, elegir el mejor restaurante para ir a comer, comprar una prenda de manera online e, incluso, conocer a alguien a través de una app de citas. Toda esta manera de contacto genera nuevos términos y problemáticas que surgen a partir de ello, como el cushioning, una tendencia que creció dentro del mundo de las relaciones y a la cual hay que prestarle atención para evitar que pase.

En esta nueva era llena de problemas de relaciones interpersonales, hay términos modernos para que las personas entiendan lo que les puede llegar a suceder cuando piensan en crear un vínculo afectivo con un otro. Un caso es el ghosting, que es cuando alguien te deja de escribir sin ningún tipo de motivo; pero también existen términos como cushioning, que nace del inglés cushion, que significa almohadón.

El cushioning es una nueva tendencia que creció dentro del mundo de las citas y quiere decir tener “pareja de reserva”. ¿Qué significa esto? Que una persona puede tener a varias personas esperándola en el caso de que su actual relación sentimental no funcione.

Se tratan de “reservas”, “cushions” o “almohadones”, que sirven para amortiguar una ruptura y evitar quedarse solo. A pesar de practicar la monogamia con su pareja oficial, la persona puede tener un círculo social de vínculos que son posibles pretendientes si es que la actual relación no prospera.

Si bien se trata de una práctica que no nació en estos años, cabe decir que la persona que lo ejerce puede carecer de responsabilidad afectiva para con su pareja.

En este sentido, los encargados de darles un marco teórico a esta práctica fueron los especialistas Jayson Dibble, Narissra Punyanunt-Carter y Michelle Drouin, quienes realizaron una investigación al respecto y publicaron su trabajo en la encuestadora One Poll.

“Los segundos son posibles parejas románticas/sexuales deseadas con las que las personas se comunican para establecer una futura relación romántica o sexual”, señalan en la introducción. “Encuestamos a 658 estudiantes universitarios sobre hasta qué punto informaron haber utilizado varias estrategias positivas para mantener relaciones (positividad, apertura, seguridad) durante la comunicación con su segundo plano más importante”, manifestaron.

En las parejas monogámicas, el cushioning está mal visto porque se trata de un “plan b” que la persona prepara en caso de no poder prosperar en su relación. Se puede decir, entonces, que no solo no tienen responsabilidad afectiva, sino que no respetan los acuerdos monogámicos preestablecidos, lo que significa un quiebre dentro del lazo de confianza que los conforma.

La pregunta ahora es, ¿cómo dejar de hacer cushioning? Primero que todo no tenerle miedo a la soledad, que es uno de los principales motivos por los que alguien decide tener un plan de reserva en estos casos. Lo segundo es respetar los acuerdos establecidos con la pareja, en caso de tener una relación monogámica. Y tercero, y principal, tener en cuenta que esto puede afectar los sentimientos y emociones de la pareja, si es que se llega a enterar de la práctica.

