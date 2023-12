escuchar

Hay personajes que se vuelven famosos de la noche a la mañana gracias a las redes sociales. En muchos de estos casos, lo logran por acciones que uno no pensaría que son motivo de notoriedad. Sin embargo, cada día siguen apareciendo más y más. Este es el caso de Noel Robinson, el llamado ladrón de celulares, que es una sensación en TikTok.

¿Quién es Noel Robinson? Noel Goes Crazy, conocido como el ‘ladrón de celulares’ en el mundo, de 23 años de edad, saltó a la fama tras protagonizar videos en los que provoca sonrisas y también desconcierto en algunos casos. ¿Qué hacé? Les quita el celular a una persona en algún espacio público y luego, ante la sorpresa del dueño del teléfono, se pone a bailar delante de este.

Noel Robisnon, el tiktoker ladrón de celulares

Si bien la persona abordada por el alemán suele mostrarse desconcertada al principio, luego no tarda en seguirle los pasos y dejarse llevar por el baile. Si bien se trata de una acción bastante simple, este personaje internacional de las redes sociales ya acumula 3,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, según El País.

El influencer fue fanático del baile desde pequeño, pero no fue hasta los 16 años de edad cuando empezó a practicarlo de manera más constante. Recién hace tres años empezó a subir videos a las redes para que las personas disfrutaran de un contenido distinto y original.

¿Qué dijo Noel Goes Crazy tras llegar a Brasil?

“Muchos de mis seguidores son de aquí. Todo el mundo siempre me decía: ‘Ven a Brasil’. Así que vine y me encanta. Siempre he amado Brasil, desde que era un niño. En el Mundial siempre apoyé a Brasil, incluso en el 7-1 contra Alemania… Estaba muy triste. De hecho, todo el mundo en Alemania me pregunta: ‘¿Eres brasileño? Te ves brasileño’”.

Un dato bastante curioso es que el alemán es novio de la bailarina Afrika Villanueva, nieta de “Melcochita”, conocido humorista peruano. Además, también ha sabido sorprender a varios futbolistas conocidos con esta particular dinámica. “Para este año, quiero ir a muchos países y bailar en todos lados, para la mayor cantidad de gente posible. Vine a Brasil y quiero viajar más para que todo el mundo me vea. Porque les encantaría, ‘Oye, está en mi país, es genial’. Así que esa es mi meta para este año, hacer que el mundo baile”, comentó el influencer en entrevista con Popline.

