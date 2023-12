escuchar

Una de las mayores costumbres navideñas dentro del Viejo continente es la de regalar calendarios de Adviento para hacer una cuenta regresiva hasta la Nochebuena. En el clip viral de TikTok, una madre le regala a su hija uno de estos presentes, pero todo termina en un ataque de risa por un problema impensado.

Hay que aclarar, que este tipo de calendarios se caracterizan porque en cada uno de sus días oculta un regalo que puede ser tanto una golosina como un pequeño adorno, pero en esta oportunidad algo había fallado: estaba completamente vacío.

“No hay nada. ¿Pero qué timo es este?”, exclama la joven a su madre. Luego de un rato en silencio, pregunta: “¿Qué has comprado? No me lo puedo creer. Has comprado el vacío. Has comprado para hacer uno”. Para ese momento, la madre ya no aguanta la risa y se comienzan a tentar las dos.

El video generó más de un millón de reproducciones, 130.000 ‘me gusta’ y más de 700 comentarios. “Mismas vibras que cuando mi tía le compró a mi prima un calendario de Adviento de gatos, pensando que traía chocolate y lo único que tenía era comida para mascotas”, “El caso es que te has sorprendido, objetivo cumplido”, “Lo más bonito son las sonrisas que te has llevado con ella. Me encanta”, fueron algunos de los más destacados.

Despreció su regalo de Navidad hasta que descubrió lo que traía adentro: “Si le hubiese pasado a otro”

Las fechas especiales y las celebraciones traen consigo que se reúnan familias y seres queridos en torno a compartir recuerdos y regalos. En la Navidad es usual que los presentes se decidan a organizar intercambios de obsequios para asegurarse de que todos los invitados reciban algún detalle. El “amigo secreto” o “invisible” se popularizó en el último tiempo.

Sin embargo, estos juegos pocas veces dejan a todos satisfechos. Precisamente esto le sucedió a un hombre en México que se volvió viral en redes sociales por expresar con molestia que el regalo que recibió era significativamente menos valioso que el que él había comprado para realizar el intercambio.

El hombre, que llaman Nico en el video, señaló que no era justo abrir un regalo de Navidad y que se tratara de una simple taza. Resaltó que, además, el regalo que él llevó era un reloj de categoría. Para efectos del intercambio, esta familia se había propuesto fijar un mínimo de 26 dólares. Así las cosas, al demostrar su enojo, les dijo a los demás presentes que si les hubiese pasado a cualquiera de ellos también estarían molestos. De igual manera, sus allegados le instaron a que se calmara y que revisara bien el regalo que acababa de abrir.

Desde el instante en que Nico abre la bolsa en la que venía su presente se puede notar su cara de decepción y no duda en preguntar si se trata de una broma pesada que le están haciendo. “Si todos nos pusimos de acuerdo con que eran regalos mínimo de 26 dólares, yo esperaba algo distinto, pero me están dando una taza”, reclama en el primer video que relata la escena completa de su molestia a través de la cuenta de TikTok del usuario @choco_juancho_hijo.

Cuando el hombre se empieza a molestar más, y sin escuchar a los demás invitados que le piden que revise bien la taza, uno de los invitados de la reunión le dice que está dispuesto a darle los 200 dólares del valor mínimo estipulado. A causa de su molestia y decepción, el hombre no se dio cuenta de que al interior del regalo había billetes, cubiertos por unos chocolates, que sumaban un total de 102 dólares. El hombre avergonzado decidió devolver la taza con el dinero que había en su interior y prefirió quedarse con los 26 dólares que le ofrecieron.

