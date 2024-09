Regresó a su casa, descubrió que le habían cambiado la cerradura y comenzó su peor pesadilla

Escuchar

El pastor Mike Hall recibió un llamado a su celular. Del otro lado, vecinos de su casa ubicada en la zona de Luton, Inglaterra, le confirmaban que su casa estaba habitada por usurpadores. De viaje por Galés, el hombre decidió tomarse el primer vuelo del otro día hacia su país de origen en busca de esclarecer este hecho.

Según relatan medios británicos, Hall llegó a su casa, que compró en 1990 después de graduarse en la universidad, y encontró un panorama desolador: las luces prendidas en todos los ambientes, ventanas abiertas y la cerradura de la puerta principal había sido modificada, a punto tal que él, con sus propios juego de llaves, no pudo entrar.

Al tocar la puerta, Hall fue atendido por un arquitecto, quien estaba remodelando todo el espacio que lucía vacío, sin ninguno de los muebles que tenía el pastor una vez que se fue de su casa. Totalmente descolocado y atónito, el protagonista de esta historia decidió llamar a la policía en busca de esclarecer un caso que sucedió en el año 2021 y, tres años más tarde, sigue sin avanzar en la justicia británica.

En diálogo con el programa You and Yours de BBC Radio 4, Mike contó cuál fue su primera reacción al ver este panorama desolador que lo dejó desamparado: “Fui a la puerta principal, probé mi llave, no funcionó y un hombre del otro lado me abrió. Lo empujé a un lado y entré en la propiedad. Realmente no sabía qué estaba haciendo allí. El impacto de ver la casa completamente despojada de muebles; todos los muebles, alfombras, cortinas, todo, estaban fuera de la propiedad”.

Tras no encontrar consuelo, Hall se enteró de que los ocupas consiguieron duplicar su licencia de conducir y abrieron una cuenta bancaria a nombre de él para poder vender la casa en una suma de 180 mil dólares. A su vez, el hombre descubrió que los nuevos documentos de la casa pertenecen al supuesto nuevo comprador, por ende es el nuevo titular de la casa, despojándolo a él de dicha condición.

La casa usurpada en Luton BBC News

“La policía me dijo: ‘Bueno, no hay nada más que podamos hacer acá. Este es un asunto civil; tenés que salir de esta casa y ponerte en contacto con tus abogados’”, comentó el hombre, azorado, en busca de una solución para volver a su hogar.

Y agregó: “Me sorprendió, habiendo visto la casa en el estado en que estaba, estaba un poco en estado de shock de todos modos, pero luego la policía me dijo que no creían que se hubiera cometido un delito. Fue simplemente increíble”.

A raíz de todo lo expuesto, el pastor debió rearmar una estrategia junto a su cuerpo de abogados para apelar el caso en la justicia y buscar la manera más adecuada de recuperar su casa, la cual fue usurpada en cuestión de horas bajo una maniobra fraudulenta de duplicarle su licencia y documento para tomar posesión del terreno. Según relatan medios británicos, el tema aún sigue sin resolverse y hasta se aguarda la intervención de la política nacional para ponerle un punto final.

LA NACION