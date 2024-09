Un hilo de X recorrió los momentos que convirtieron a Mateo Messi en una verdadera estrella de las redes sociales

Escuchar

Este miércoles 11 de septiembre, Mateo Messi cumplió 9 años y, además de recibir los saludos de su círculo íntimo, el pequeño es uno de los más queridos de la familia del capitán de la selección argentina, sobre todo por sus divertidas ocurrencias. Debido a esto es que desde la red social X, crearon un hilo con los momentos que lo convirtieron en una estrella de las redes sociales.

Messi, Antonela y sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo instagram @antonelaroccuzzo

“En el día de su cumpleaños número 9, abro hilo con los mejores momentos de Lionel Messi”, escribieron desde el perfil de El Enganche, la cuenta encargada de compartir anécdotas, fotos y estadísticas del fútbol argentino. En la imagen, se lo vio a Mateo sosteniendo la Copa del Mundo y haciendo un gesto sobre el peso de la misma.

El tuit viral sobre Mateo Messi (Foto: captura de X/@EngancheDiez)

En la siguiente, se pudo ver la llegada de la familia al Florida Blue Training Center para que los niños arrancaran con sus entrenamientos. En un momento, Antonela Roccuzzo le preguntó a su segundo hijo: “¿Qué vas a hacer Matu? ¿Vas a entrenar?”. Con la inocencia y sinceridad de la edad, y sin ocultar su malestar, él le respondió: “Sí, si es obligatorio”.

Otro de los momentos que causó ternura fue en la previa del inicio de la última ceremonia del Balón de Oro. Antes de ingresar al evento, el nene abrazó a su papá y le dijo: “Te deseo suerte”. Además, subió al escenario y pudo sostener la enorme estatuilla.

Pero el del medio de los hijos de la influencer y Lionel Messi no solo tiene afición por el deporte, sino también por la música y el baile. En el fragmento que publicaron, se lo ve cuando era más pequeño bailando al ritmo de la canción I´m Sexy and I Know It, de LMFAO. Un recuerdo que reflota es cuando tocó la batería. “Rock and Roll baby, te mando un beso grande”, lanzó cual artista.

“Quilombero total”, es otro de los tuits que seleccionaron. En el mismo está sobre la tribuna junto a su madre alentando a su papá. Tras una situación de enojo, el pequeño lanzó algo que tenía en sus manos y Antonela no tardó en llamarle la atención.

Uno de los momentos de Mateo que no pasó desapercibido por el público fue luego de que Argentina se consagrara bicampeona de la Copa América, una vez concluido el partido entre el equipo que dirige Lionel Scaloni y Colombia, el hijo de Messi se acercó junto a su abuelo, José Roccuzzo, y le pidió, con cierta picardía, a uno de los encargados de estadio que le cortara un pedazo de red.

Tras ver el hilo, los comentarios de los seguidores no tardaron en circular. “Matu es mi favorito, jajajajaj es tan yo de niña”; “Los verdaderos Messilovers sabemos que Mateo es el mejor Messi”; “Mateo Messi alzó más copas del mundo que toda la dinastía Cristiano Ronaldo junta”; “Mateo Messi es el mejor” y “No puede darme más ternura”, fueron solo algunos de los más destacados.

