Un campista detectó con su dron imágenes del posible monstruo del Lago Ness

Escuchar

El monstruo del Lago Ness es uno de esos misterios que tienen en vilo a la humanidad desde hace décadas, ya que, hasta el día de hoy, el debate sobre su existencia continúa. Con respecto a esto, a lo largo de los años, fueron muchas las personas que aseguraron haber visto a la criatura, que ya cuenta con más de 1.000 supuestos avistamientos. En esta oportunidad, fue un campista quien detectó imágenes en la zona que lo dejaron realmente sorprendido.

Se trata de Richard Mavor, un hombre de 55 años, amante de la naturaleza y piloto profesional, quien confirma haber visto algo en el lago escocés similar a las descripciones del mítico animal. Mediante su cuenta de YouTube, compartió lo que descubrió y dejó atónito a más de uno.

Esta foto de archivo sin fecha muestra lo que algunas personas dicen que es el monstruo del Lago Ness, en Escocia. (Foto/Archivo AP) AP

Por lo que él mismo contó, estuvo grabando contenido con un dron para un video, mientras intentaba conquistar el Great Glen Canoe Trail de 62 millas en agosto de 2021 para recaudar fondos para la organización benéfica Alzheimer’s Society. Pese al paso del tiempo, cuando él y sus amigos volvieron a ver las imágenes, distinguieron una figura misteriosa que parecía estar nadando en el agua junto a ellos. En diálogo con Daily Record sobre aquel descubrimiento, aseguró que “no podía creerlo”.

El detalle del supuesto nuevo avistamiento de Nessie

“Tuve que rebobinar el metraje varias veces y lo he visto varias veces desde entonces. No sé qué es, pero ciertamente tiene la misma forma que avistamientos anteriores de Nessie”, sumó, de manera contundente, además de que reiteró su sorpresa al describir ese material. “Realmente no había nada en el área que pudiera estar ahí. No había madera flotante ni nada parecido, así que quién sabe”, expresó, dejando la puerta abierta a que se tratara de la criatura mitológica.

Por otro lado, barajó opciones, ya que destacó: “Podría ser un truco de la luz, pero no podemos estar seguros”. En ese sentido, ante el supuesto avistamiento de Nessie, muchos expertos no quedaron tan contentos y sugirieron que probablemente se trataba de un engaño.

El último supuesto avistamiento del monstruo del Lago Ness

Esta no es la única “observación” reciente de esta criatura, ya que, hace algunas semanas, se dio a conocer un video en donde se puede ver un extraño movimiento en el lago que llamó la atención a los especialistas. El protagonista de esta historia es Eoin O’Faodhagain, quien dijo que estaba observando el agua a través de una cámara web, cuando su “corazón dio un vuelco” al ver una gran forma negra rompiendo la superficie.

“Noté una mancha en el agua que causaba una perturbación en el borde de la pantalla de la cámara web a la derecha”, comenzó explicando sobre su hallazgo. Además, aseguró que era el mítico monstruo, que, según cuenta la historia, fue visto por primera vez en el año 565 d.C.

Con respecto a su reacción al ver el video, comentó: “Mi corazón dio un vuelco porque pensé que esa perturbación no era la normal. El punto de esa perturbación se hizo más grande y más largo, y cambió a lo largo del avistamiento”. En esa misma línea, dejó en claro que el tamaño estimado de lo que divisó es de más de cinco metros de largo. “Examiné las imágenes y estoy convencido de que no es un barco de superficie de ningún tipo, porque sigue cambiando su apariencia”, concluyó.

LA NACION