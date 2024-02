escuchar

Los usuarios aprovechan TikTok para publicar todo tipo de videos y muchos, ya sea por ser graciosos, asquerosos o tener algo en particular, logran viralizarse. En este caso, un colectivero realizó una publicación al terminar su horario laboral y llamó la atención de todos sus seguidores por lo que vio en los últimos asientos.

El usuario @alexisflamenco95, observó algo extraño en el fondo del vehículo tras terminar el recorrido. En el video, se puede ver a un hombre que nunca bajó del transporte público y quedó totalmente dormido en los asientos de atrás. El empleado intentó despertarlo varias veces, pero no pudo. Incluso, se puede ver que el hecho ocurrió en pleno invierno, dado que ambas personas llevan puesto campera, pero se hizo viral otra vez en estos días.

“Lo fui a samarrear y nada!! Y no recordaba donde bajaba, así que me lo traje a la empresa”, comentó el chofer tras publicar el video en sus redes sociales. La publicación obtuvo más de 20 mil likes y se viralizó.

Algunos de los comentarios más populares de los usuarios fueron: “Una vez me quede dormido en un colectivo escolar, terminé llegando a donde dejan todos los colectivos, y el chofer me llevó en moto hasta mi escuela”. Otro agregó: “A mí me pasó, me quedé dormida, el colectivo llegó a la terminal, arrancó de nuevo y cuando me desperté estaba llegando a la misma parada donde lo había tomado. Se ve que no me vieron”. Y una más añadió: “Bueno, ustedes por lo menos fueron buena onda. Yo me quedé dormida con los auriculares puestos y me desperté porque el chofer estaba golpeando la ventana”.

Cuáles son los mejores asientos de colectivo

Por su parte, el tiktoker ivantorres669 reveló y publicó en sus redes sociales, cuáles son los asientos más seguros al viajar en colectivo. El colectivero aseguró en pocos minutos: “Quedate ahí que te voy a enseñar algo útil para cuando viajes en colectivo”.

“Todos los pasajeros cuando suben, lo que hacen es sentarse adelante. Error”, comentó el tiktoker desde su cuenta. Después, el conductor reveló: “Si el colectivo frena de golpe o tiene un accidente de tránsito, sos el primero en volar para adelante y chocar contra el parabrisas”.

En ese instante, el empleado de la línea de colectivo contó que los asientos más seguros para sentarse son las butacas que están de espaldas al colectivero. “Siempre lado contrario al chofer. Si pasa algo, impactás en el respaldo y no te pasa nada”. En general, estos asientos también se encuentran delante de todos y suelen ser cuatro a los que se accede subiendo un escalón”, aseguró.

Al igual que el anterior video, el usuario obtuvo muchas reproducciones y los seguidores no tardaron en comentar y dar su opinión. “Nooo esos asientos me marean, siempre me pierdo cuando me siento así”, “Juro que sí, justo ayer el colectivo tuvo que frenar de golpe y con mi hermano íbamos en el de atrás del conductor, hubo gente que se lastimó”, “por donde yo vivo casi no hay colectivos con esos asientos, recién ahora empiezan a haber. Pero igual tengo pensado que “Hay que ir al medio”, fueron algunos de los comentarios.

LA NACION