Un estudio reveló que existe la envidia positiva: qué es y cómo identificarla

Todos experimentaron envidia en algún momento de su existencia. Esta es una emoción intrincada que no se puede evitar sentir al menos una vez, de lo contrario ni siquiera se podría identificar, y puede manifestarse de múltiples formas. Generalmente, es una sensación muy desagradable y usualmente se percibe como algo negativo. Pero, ¿La envidia puede ser beneficiosa?

No siempre la envidia es perjudicial. Según ciertos estudios y expertos, la envidia puede tener un efecto positivo al final del día si se gestiona adecuadamente, por lo que es importante aprender cómo este sentimiento puede contribuir al desarrollo personal.

Qué es la envidia

Ya sea porque en el trabajo alguien tiene una mejor posición cuando uno también se esfuerza o porque en las redes sociales las personas se comparan con otras porque tienen algo que les falta, todos la sintieron. La envidia es una emoción social compleja, señala Psychology Today. Empieza con la percepción de que otra persona posee algo valioso que uno no tiene, que se acompaña de una sensación desagradable o dolorosa.

Pese a que suele ser negativa, es posible a que se transforme en algo positivo

Desde una perspectiva evolutiva, la envidia proporciona información sobre la propia posición social y un impulso para mejorar. Sobre esto, Yochi Cohen-Charash, profesor de psicología en Baruch College, explicó en Vox que esta emoción surge siempre de una comparación que se hace con otras personas. Por lo tanto, puede manifestarse en situaciones cotidianas relacionadas con la identidad, con los logros que se aspiran a conseguir o con las relaciones que se desean tener.

Con el tiempo, algunos psicólogos, como menciona el sitio antes indicado, investigaron a fondo este sentimiento. Por esto, concluyeron que existen al menos dos tipos de envidia: una positiva (envidia benigna) y una negativa (envidia maliciosa).

Mientras que la envidia maliciosa se centra en un resentimiento hacia otra persona que posee mejores condiciones que la propia, la benigna motiva a mejorar. Este último tipo de envidia se enfoca principalmente en objetos de deseo y en descubrir cómo la otra persona alcanzó sus metas. “Con la forma más benigna [de la envidia], la motivación es más bien tratar de mejorar y hacer las cosas mejor para lograr lo que la otra persona ya ha logrado”, mencionó Gerrod Parrott, profesor de psicología de la Universidad de Georgetown, en Vox.

Puede parecer que se confunden la envidia con la admiración, como destacó The New Yorker, pero mientras la admiración deja una sensación agradable, la envidia no lo hace. Las personas a las que se envidia benignamente, en realidad, pueden parecer similares a la persona e incitan a descubrir cómo lograron alcanzar ese éxito.

Cómo gestionar la envidia para que sea positiva

La envidia positiva puede ayudar al desarrollo personal y profesional de una persona

Teniendo esto en cuenta, identificar la envidia y comprender las razones detrás de ella puede marcar la diferencia para crear las condiciones ideales para el desarrollo personal. Por este motivo, a menudo, la envidia puede ayudar a evaluar lo que se desea o aspira lograr. Los especialistas como Gerrod Parrott señalan que es posible utilizar la envidia benigna como un impulso para mejorar. “Entonces, puedes imitar o emular los métodos, técnicas, ideas, movimientos y demás de esa otra persona para, de hecho, ser mejor tú mismo de alguna manera”, comentó Parrott.

La envidia no dejará de provocar una sensación desagradable, pero aprender a utilizarla como motivación marcará la diferencia. Por ende, compararse con la persona que se envidia y observar el panorama completo puede ser útil si se está buscando un crecimiento personal.

EL TIEMPO (GDA)