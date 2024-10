Un grupo de arqueólogos resolvió el misterio de la copa del Santo Grial descubierta en una tumba en Jordania

El fascinante mundo de la arqueología entrega novedosos descubrimientos semana a semana que permiten comprender de mejor manera las antiguas civilizaciones que existieron en este mundo. Cada elemento hallado es una prueba física de las costumbres y culturas de antes, las cuales se rescatan para su preservación y estudio. En esta oportunidad, un grupo de científicos hizo un impresionante hallazgo en Jordania, casualmente, donde se rodó uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción.

Un grupo de arqueólogos descubrió una copa llamada “el Santo Grial”, escondido en las profundidades del Templo del Sol árabe, donde se rodó la película Indiana Jones y la última cruzada (1989). En la película servía para brindarle vida eterna a su bebedor. Sin embargo, la realidad está lejos de la ficción.

Los científicos resolvieron el misterio de la copa del Santo Grial que fue descubierta en una tumba en Jordania Discovery’s Expedition Unknown

Lo curioso es que también se hallaron 12 cuerpos dentro del lugar, mientras se hacían las excavaciones pertinentes a Al Khazneh, una estructura enorme en la ciudad arqueológica de Petra, ubicada al sudoeste de Jordania. En esta ciudad habitaba la civilización nabatea, un antiguo grupo árabe nómada, quienes estaban ubicados en una ruta comercial clave que conectaba Egipto, el Mediterráneo y la Península Arábiga.

Este elemento igual aparece dentro de la película, pero a pesar de su similitud, no es un caso en el que el arte imita la vida. La que se refirió al tema fue la arqueóloga Claire Isabella Gilmour, de la Universidad de Bristol, quien en diálogo con The Conversation se refiere a este misterio que se generó alrededor de la copa del Santo Grial. “Uno de los descubrimientos que más titulares generó fue calificado como el ‘Santo Grial’ en muchos informes, lo que sugiere que el recipiente es similar a la copa ficticia de Indiana Jones y la última cruzada, también descubierta en Khazneh”, indicó.

Sin embargo, explicó: “De hecho, es una humilde jarra, no una copa que ofrece al bebedor la vida eterna”. Lo que quiere decir la experta es que la productora, a cargo de la película Lucasfilm Ltd, estudió cerámica nabatea para desarrollar accesorios de la película. “Las similitudes entre las vasijas no son un caso de arte que imita la vida, sino el resultado de una minuciosa investigación sobre la cerámica nabatea realizada por Deborah Fine, quien era la directora de archivos de Lucasfilm Ltd.”, explicó.

En resumen, se trataba de una copa que utilizaban los nabateos para beber y no un cáliz sagrado que le daba vida eterna al bebedor. De hecho, el Grial real era, en realidad, un ejemplo bastante estándar de la cerámica nabatea. “La cerámica nabatea es muy fina, a menudo de solo 1,5 mm de espesor, y es más adecuada para fines ceremoniales o uso local que las piezas romanas contemporáneas, más gruesas y robustas, que podían transportarse mejor”, continuó Gilmour.

Sin embargo, este hallazgo es importante para la arqueología ya que, según Gilmour, refleja “el estatus de Petra como importante punto de comercio y la habilidad de los nabateos en la creación y la invención”. Esta ciudad, según los arqueólogos, fue habitada desde el año 7000 a. C. hasta el año 700 d. C.

No obstante, ninguno de los arqueólogos tiene conocimientos de la identidad de las 12 personas enterradas junto a la copa, aunque su entierro en sarcófagos separados y su ubicación en el Khazneh sugieren un alto estatus. Cabe destacar que el trabajo de análisis minucioso con respecto a estos cuerpos todavía se llevan adelante.

La famosa escena de Indiana Jones y la Última Cruzada

