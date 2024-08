Un psiquiatra reveló cuáles son los arrepentimientos que tienen las personas antes de morir

Escuchar

La gran mayoría de los seres humanos pasamos nuestra vida postergando sueños y proyectos pensando que siempre va a haber tiempo para después, sin embargo, nunca tenemos la certeza absoluta de lo que pueda llegar a ocurrir. En las últimas horas, un psiquiatra reveló cuál es el mayor arrepentimiento que tienen las personas antes de morir y causó furor en TikTok, plataforma en la que su video no tardó en viralizarse.

Enrique Rojas es médico psiquiatra español y se especializa en la ansiedad y depresión (Foto: captura TikTok)

Se trata de Enrique Rojas Montes, médico psiquiatra español que dedicó gran parte de su vida a realizar investigaciones sobre la ansiedad y depresión. “Cuando una persona está para morirse, en el lecho de muerte, con la tarjeta de embarque porque tiene una enfermedad que ya no tiene arreglo, la primera es haber trabajado demasiado”, comenzó diciendo.

Y siguió: “La segunda es haberle dado una importancia excesiva a ciertas cosas que realmente no la tenían, esto le llamo yo tener justicia de juicio. Tercero, no haber sabido disfrutar de la vida lo suficiente. Cuarto, no haber hecho en la vida lo que uno quería sino lo que otros querían que hiciera, familia, padres, el entorno”.

Las personas que están por morir se arrepienten de todas las cosas que no se animaron a hacer (Foto: iStock)

Por último, el especialista nombró a la quinta como “muy interesante”. “No haber sabido encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Ahí tendríamos el sentido de la vida”, completó.

El video, que fue publicado en la cuenta de TikTok del medio español Cope, llegó a más de 36.000 likes y abrió un debate entre los usuarios. “El truco es trabajar en lo que te gusta y que sea parte de tu vida”; “La gente cree que el significado que tiene que tener la vida tiene que estar acorde a sus gustos. Quizás ese es el mayor problema que existe a la hora de buscar ese sentido”; “Muy cierto, sobre todo lo del sentido de la vida, una realidad que me dijeron es que nadie está preparado para morir” y “A veces las circunstancias que te tocan no son las más favorables y no hay alternativas posibles”, fueron solo algunas de las opiniones.

Pero esta no es la primera vez que alguien sorprende al revelar cuestiones del final de la vida. Hace unos meses, una enfermera contó, basándose en su experiencia en cuidados paleativos, qué es lo que ven las personas antes de morir.

A través de su perfil @hospicenursejulie, Julie McFadden comparte contenido relacionado con su trabajo en el hospital. Allí, por medio de un video, expresó: “Aquí está mi dato más reconfortante sobre la muerte y el morir. Lo más loco que vemos en los cuidados paliativos es que la mayoría de las personas comenzarán a ver a familiares muertos, seres queridos muertos, amigos muertos, mascotas muertas antes de morir”.

Lo que más alarmó los usuarios es que los pacientes no comienzan a ver a sus seres queridos días previos a su partida, sino hasta un mes antes. “No tenemos idea de por qué sucede esto”, explicó Julie y siguió: “No afirmamos que realmente estén viendo a estas personas. No tenemos idea. Pero todo lo que puedo decirles como profesional de la salud, que ha trabajado en esta línea de trabajo durante mucho tiempo, sucede todo el tiempo”.

